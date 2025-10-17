Olá, amigos, tudo bem?

Tenho uma novidade bem legal para contar para vocês, em especial para quem reside na região Centro-Oeste do Brasil. Num período de aproximadamente um mês, o BRB Stock Car Pro Series cumprirá uma maratona que começará em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; passará por Cuiabá, no Mato Grosso, e será encerrada em Brasília, no Distrito Federal. Serão as etapas 9, 10 e 11, antes da final em Interlagos nos dias 13 e 14 de dezembro. Estou muito empolgado e feliz por poder participar desse momento importantíssimo para a categoria e o automobilismo da região.

No final desse mês, 25 e 26 de outubro, a categoria cumprirá sua 9ª etapa em Campo Grande, outra pista do calendário que não conheço. Mas isso não é problema porque não sou o “peixe fora d’água” dessa vez. Muita gente do grid também não conhece porque a Stock correu pela última vez no Autódromo Internacional Orlando Moura em 2019.

Pistas 'zeradas'

Já em relação a Cuiabá, todo o grid vai começar do zero, pois a pista é novinha em folha e será inaugurada nos dias 14 e 15 de novembro, sexta e sábado, com prova noturna. Esses detalhes foram divulgados quarta-feira agora, dia 15, num encontro entre o governador Mauro Mendes e o Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

Obviamente que ainda não conheço o local, que se chama Parque Novo Mato Grosso, mas já ouvi tantas maravilhas a respeito que não vejo a hora de conhecer. É um trabalho do governo do estado do Mato Grosso que não se resume a um autódromo. É um gigantesco complexo cultural, educacional e esportivo, incluindo a prática do esporte a motor e de outras modalidades.

Ou seja, é um desses empreendimentos com visão ampla de benefícios para a população e o esporte, com reflexos inclusive internacionais, pois a pista está capacitada para receber quase todas as principais categorias do mundo. A respeito do traçado, são 4.500 metros no misto e 2.800 no anel externo, 13 curvas (nove à direita e quatro à esquerda), 670 metros de reta de largada/chegada e reta oposta de 750 metros.

Depois disso, vamos inaugurar o novo autódromo de Brasília nos dias 29 e 30 de novembro. É mais ou menos a mesma situação de Campo Grande. Apesar de ser uma pista muito usada pela Stock Car no passado, o autódromo ficou fechado por 10 anos e agora volta firme e forte, pelas mãos do Paulo Henrique Costa, presidente do BRB.

Obviamente que eu tenho uma história em Brasília, mas faz muito tempo. Corri no Autódromo Internacional Nelson Piquet entre 1992 e 1994, quando corri no Brasil de Fórmula Chevrolet e Fórmula 3. Então, para mim será novidade também.

Por tudo isso, será uma jornada como eu gosto, repleta de desafios, essa maratona Campo Grande/Cuiabá/Brasília. A equipe A. Mattheis Motorsport, o meu SUV SNG-01 Chevrolet Tracker #06 e eu estaremos lá, firmes e fortes, de olho sempre no Top 5 ou mais!

É isso, galera. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e até semana que vem.

