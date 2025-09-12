Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesta sexta-feira, 12, quero falar um pouco sobre a minha experiência de correr novamente em Cascavel, no final de semana que passou, durante a etapa 6 do BRB Stock Car PRO Series. Isso ocorreu cerca de 31 anos depois da minha participação anterior, ainda nos meus tempos de Fórmula 3. Encontrei um circuito de alto nível e uma cidade muito mais moderna, mas com a mesma acolhida calorosa de antes. Foi uma alegria rever Pedro Muffato, que tão carinhosamente me recebeu, assim como ao meu pai e ao meu sobrinho.

Não sei se já contei aqui, mas o meu primeiro carro de Fórmula 3 foi comprado pelo meu pai do Pedro Muffato e, de lá para cá, nossa amizade só foi ficando mais forte. Cascavel, aliás, deve muito a Pedro Muffato por ter um autódromo tão importante, que colocou a cidade paranaense no cenário do automobilismo brasileiro e sul-americano há muito tempo. Ele não foi, propriamente, o construtor do autódromo, entretanto, coube a Pedro Muffato, quando foi prefeito de Cascavel, a tarefa de pavimentar o circuito. Depois disso, o autódromo foi passando por constantes aprimoramentos e, no estágio atual, é uma das grandes praças esportivas para a prática do automobilismo.

Autódromo de Cascavel passou por constantes aprimoramentos (Foto: Castroneves Racing)

Autódromo mais moderno em Cascavel

Testei muito no autódromo de Cascavel - além de correr, obviamente - numa época em que eram permitidos os testes que foram fundamentais para o meu desenvolvimento como piloto. Obviamente que o circuito de Cascavel que eu conheci naquela época era muito diferente do atual. Hoje, o autódromo é muito mais moderno, mais seguro e com ótimas instalações. A cidade mudou muito também. Fiquei muito feliz ao constatar todo esse crescimento.

Apesar de tantas mudanças e de minha ausência de 30 anos, bastaram poucas voltas para que eu pudesse pegar o jeitão da pista novamente e trabalhar bastante para o acerto do meu SUV SNG-01 Stock Car Chevrolet Tracker número 06. Trabalhamos bastante, eu e toda a equipe A. Mattheis Motorsport, para que nosso equipamento se apresentasse com melhor performance em Cascavel e, de fato, isso aconteceu.

É verdade que não com o resultado que a gente estava esperando, mas o lado bom da história é que estamos avançando bastante. A equipe e eu estamos entusiasmados otimistas quanto ao nosso progresso. Não é uma tarefa simples e nem sempre visível, mas já estamos na contagem regressiva para, em breve, começar a acumular resultados muito melhores.

Grande abraço a todos e até a próxima!

