Olá, pessoal, tudo bem? Como escrevi na semana passada, estamos em plena maratona do Centro-Oeste e a primeira parada está acontecendo aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O Autódromo Internacional de Campo Grande Orlando Moura é mais um que só estou conhecendo agora. Apesar de ter quase 25 anos de existência, eu já estava nos Estados Unidos quando foi inaugurado. Isso não é problema, afinal, para muita gente no grid o autódromo é novidade.

O que não é novidade é o trabalho da A. Mattheis Motorsport no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06. Tem de ver como o carro sai do caminhão para ter uma ideia de como essa turma se prepara muito bem para cada etapa do BRB Stock Car Pro Series. Poucas pessoas conhecem o quanto esse pessoal trabalha na sede da equipe, entre uma etapa e outra. E não estou falando só de mim, mas também dos amarelinhos da Ipiranga, Thiago Camilo e César Ramos.

Estou escrevendo nesta sexta-feira, logo após o primeiro treino livre e posso dizer que os pneus e o clima farão total diferença por aqui. As duas grandes retas tornam esse traçado muito especial. Mas há uma incógnita em relação aos pneus. Como o asfalto é muito abrasivo, o grande segredo é ter uma estratégia precisa para o uso dos pneus, tanto os novos quanto os usados.

Liberação de mais oito pneus slicks em Campo Grande

Estabelecido pelo regulamento, há uma limitação do número de pneus para cada carro. Aqui em Campo Grande, por exemplo, tivemos a liberação de mais oito pneus slicks já usados durante a temporada até aqui, visando uma preparação mais consistente. Porém, a utilização é exclusiva para os treinos livres.

Pneus são incógnita em Campo Grande (Foto: Marcelo Machado de Melo / BRB Stock Car)

Já para a classificação, são lacrados obrigatoriamente quatro pneus novos, que poderão ser usados nas corridas. Obviamente que estes se somam aos estoque de cada carro que o regulamento permite, que são oito pneus novos lacrados. Ainda sobre os pneus, nos procedimentos obrigatórios nas duas corridas, temos de trocar um pneu no sábado, desde que não seja o dianteiro direito, e dois no domingo.

O outro desafio aqui, tão ou mais poderoso no sentido de influenciar as disputas, é o clima e possibilidade de mudança. Hoje está 36ºC e amanhã (sábado, 25), a previsão é repetir a dose. Só que, para o domingo, estima-se uma queda de 10ºC na máxima e chance de chuva superior 60%. Se isso de fato acontecer, vai ser dureza. Mas, tudo bem, vai ser igual para todo mundo e vamos que vamos.

Espero que todos tenham um excelente final de semana e até semana que vem.

