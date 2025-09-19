Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim.

Enquanto estou por aqui cumprindo inúmeros compromissos, já estou com as malas prontas e ansioso para disputar as duas etapas consecutivas do BRB Stock Car PRO Series, que serão disputadas no único autódromo no qual já competi anteriormente com o meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06.

continua após a publicidade

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Como vocês sabem, a estreia do conceito SUV aconteceu em maio, na pista de Interlagos. Obviamente que já disputei muitas provas no Autódromo Municipal José Carlos Pace, mas naquela ocasião, para mim e todos os demais pilotos, tudo era novo. Depois disso fui correr no Velopark, Velocitta e Curvelo, circuitos fantásticos, mas totalmente novos para mim. Assim como Interlagos, Cascavel eu já conhecia, mas o de 30 anos atrás. Ou seja, cada prova era um aprendizado não apenas por força do carro novo, mas também por conhecer pistas novas ou voltar para velhas conhecidas, mas com muitos anos de diferença.

Poster da Race Week em Cascavel (Foto: Castroneves Racing)

De volta ao Velocitta, tudo agora é muito familiar. O fato de voltar à única pista onde corri com o SNG-01, e ainda com duas rodadas consecutivas na mesma pista, representa para mim uma chance única, até agora, de aproveitar todo trabalho efetivo já realizado e com o mesmo pacote técnico, como também avançar no acerto a partir de onde já estávamos.

continua após a publicidade

Já não era sem tempo. Estou adorando correr na categoria e trabalhar com essa genial equipe A. Mattheis Motorsport, mas já é hora de colher resultados melhores. Não me entendam mal, não estou criticando nem a mim, nem a equipe. Já tenho algum tempo de estrada e sei das dificuldades que normalmente existem quando tudo é novo. Quero dizer que, nas duas próximas rodadas, temos melhores chances de começar a colher frutos das sementes já plantadas até aqui. Isso significa conquistar melhores posições no grid e nas corridas.

Otimista como sempre, saio dos Estados Unidos na terça-feira, 23, e na quinta já estarei no Velocitta. A etapa 7 será nos dias 27 e 28. Depois disso, repetiremos a dose nos dias 4 e 5 de outubro. Ou seja, será uma jornada imperdível. Mas enquanto isso não acontece, a penúltima etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship acontece neste domingo, 21, em Indianapolis. A Trire Rack.com Battle on the Bricks terá duração de seis horas pelo circuito misto e a Mayer Shank Racing vai completa para mais esse desafio e, diria, bem “gulosa”, pois estamos atrás de pole, da vitória e das melhores condições possíveis para disputar o título em Road Atlanta, em outubro.

continua após a publicidade

Carro de Helio Castroneves no grid (Foto: Cartaz da Race Week em Cascavel (Foto: Castroneves Racing)

O Acura ARX-06 #60 vai com Tom Blomqvist e Colin Braun. Já o #93 terá os titulares Renger van de Zande e Nick Yelloly com o reforço importante de Kaku Ohta. Neste momento, respectivamente, estamos em P6 e P4 no campeonato, sinal de que a disputa pelo título não será algo fácil, mas a graça está justamente aí: ganhar quando as condições não são totalmente favoráveis.

É isso, pessoal, Na sexta-feira que vem estarei de volta, direto de Mogi Guaçu. Vamos que vamos e até lá!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️Três décadas de crescimento em Cascavel, dentro e fora da pista

➡️Muitos motivos para comemorar o ótimo ano da MSR na IndyCar

➡️Próxima parada, Tennessee … e depois, Cascavel!

➡️Feliz com a melhor performance do carro na Stock Car

