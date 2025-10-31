Tudo bom aí, meus amigos!

Estou aqui nos Estados Unidos cumprindo vários compromissos, principalmente em relação à nossa equipe, a Meyer Shank Racing (MSR). Há muito trabalho por aqui porque, ainda que já trabalhando forte para 2026, a agenda até o Natal é muito agitada, inclusive com testes de pista. O que posso dizer é que 2025 foi um ano muito bom para nós.

continua após a publicidade

Vou falar detalhadamente numa das próximas colunas, mas conquistamos vitórias, poles, diversas visitas ao pódio com os demais resultados, evolução incrível dos nossos pilotos, novos parceiros, promoções espetaculares e, principalmente, nenhum acidente grave. Isso tudo fez nossa responsabilidade aumentar, o que amplia o já árduo trabalho que temos pela frente. Mas, realmente, estou feliz com o que pudemos oferecer aos nossos fãs.

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Helio Castroneves em Campo Grande (Foto: Vicar)

Coração no Velocitta

Agora, obviamente, vou falar do automobilismo nacional, no qual estou me divertindo muito. Mas vou deixar para falar do BRB Stock Car Pro Series nos próximos parágrafos. O motivo é simples e bem particular: meu coração, neste momento, está no Velocitta. Já falei aqui do meu sobrinho Dudes, primeiro filho da Kati e do Edu - depois veio o caçula, o Benjamin, que é gênio da casa, pois sabe tudo de tecnologia, 3D e um monte de outras coisas complicadas que não sei explicar.

continua após a publicidade

Depois de me emocionar com seu nascimento, carregá-lo no colo, motivar seu início no kart e ter visto algumas algumas competições dele - inclusive o Brasileiro de Kart lá em Vespasiano - o menino, que agora já tem 17 anos, fará neste final de semana sua estreia no automobilismo. Dudes vai competir no Campeonato Brasileiro NASCAR Brasil Series, no Velocitta, nas disputas da segunda etapa da Special Edition. A equipe não poderia ser outra que não a co-irmã da nossa A.Mattheis Motorsport, a R.Mattheis Motorsport.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O número 34

Além dessa estreia que por si só é emocionante para a família, o Chevrolet dele tem o número 34, com layout inspirado no Opala da equipe Corpal, do seu Helio, nos primórdios da Stock Car. Quem corria na equipe naquela época era o Tio Guaraná, que nos protege lá do céu. O número 34 foi o princípio da equipe Corpal, o número de minha carreira no kart e, agora, acompanha o mais novo Castroneves na pista. Legal, né? É por isso que digo. Se somos o que somos no automobilismo, tudo é graças ao seu Helio Phidias Zieglitz de Castro Neves, o Helião, o herói de todos nós, com as graças de Deus.

continua após a publicidade

Como vocês viram, a maratona centro-oestiano (existe essa palavra? Se não tem, acabei de inventar rs) começou com muito calor e no domingo, adivinhem, choveu pra caramba. A equipe A.Mattheis Motorsport trabalhou demais no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06 e, na pista, foi uma disputa muito, mas muito quente, sobre todos os aspectos. Consegui marcar alguns pontos, mas ainda não melhorei na tabela de pontuação como queria. Mas temos Cuiabá e Brasília pela frente.

Forte abraço a todos e ótimo final de semana.

Foto: Castroneves Racing

Foto: Castroneves Racing

Foto: Castroneves Racing

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️Campo Grande, 36ºC! Ou serão 25ºC?

➡️Com provas em Campo Grande, Cuiabá e Brasília, nossa maratona no Centro-Oeste está chegando!

➡️Não sou vidente, mas minha previsão foi certeira no Velocitta

➡️A alegria de estar vivendo essa nova fase de minha carreira

➡️Os mais do que bem-vindos desafios do Velocitta!

➡️Alô, Velocitta, estamos chegando!