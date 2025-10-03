menu hamburguer
Mais Esportes

Papo com Helio Castroneves: A alegria de estar vivendo essa nova fase de minha carreira

Piloto fala sobre a etapa vivida na Stock Car

Helio Castroneves, disputando a Velocitta na semana passada (Foto: Marcelo Machado de Melo/Vicar)
imagem cameraHelio Castroneves, disputando a Velocitta na semana passada (Foto: Marcelo Machado de Melo/Vicar)
AvatarHelio Castroneves
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 03/10/2025
15:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

Olá, amigos!

Novamente, como na semana anterior, estou aqui no Velocitta, na cidade paulista de Mogi Guaçu, para mais uma rodada do BRB Stock Car Pro Series, agora valendo pela etapa 8 do Campeonato Brasileiro. É legal verificar que fui campeão brasileiro de kart em 1989 e agora, quase 40 anos depois, estou aqui de volta na busca de mais um título nacional, só que na Stock Car. Obviamente que não estou disputando o título da temporada, mas é gostoso ver como a história tem potencial de se repetir, tanto tempo depois, só que num carro um pouco maior do que o meu kartinho #34 da Corpal, que tantas alegrias me proporcionou na minha infância.

Me disseram, dia desses, que eu pareço estar feliz na Stock, mesmo não conseguindo resultados que eu e a A. Mattheis Motorsport queremos. Minha resposta é que é isso mesmo, estou realmente feliz por estar aqui. Os motivos? Ah, esses são vários. Não se enganem, meu objetivo e ganhar corridas e ser campeão, porém, depois de tanto tempo de automobilismo, sei que cada conquista é resultado de muito trabalho, paciência, dedicação, inteligência, muitas conversas com a equipe e muito pé no fundo.

Apesar do currículo, tenho plena consciência de que aqui sou um estreante, com muito a aprender. Então, mesmo que um avanço conseguido possa não representar, propriamente, uma posição mais destacada no grid ou na bandeira quadriculada, ficou realmente feliz porque é palpável o crescimento. 

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Helio Castroneves, com 11 anos, começando a disputar provas oficiais no ano de1987 (Foto: Divulgação)
Helio Castroneves, com 11 anos, começando a disputar provas oficiais no ano de1987 (Foto: Divulgação)

Início de algo novo e promissor

Desenvolver um carro novo é algo absolutamente sensacional. Não vou mentir para vocês, sentar num carro já pronto e já sair ganhando tudo, tenham certeza, é sensacional. Só que participar do desenvolvimento de um equipamento novo, estar com os engenheiros para trabalhar no acerto e constatar que melhorou, inclusive com sua participação, é muito legal.

A equipe do Andreas Mattheis é, sem dúvida, motivo de felicidade. Só estando com eles é que a gente entende o porquê de ser um time verdadeiramente campeão. Os funcionários da A. Mattheis Motorsport não são apenas pessoas relacionadas numa folha de pagamento. São, na verdade, membros de uma família unida e comprometida com o sucesso do time. É um grupo que não se contenta em cumprir 100% do que se espera dele. Nada disso: quer ir além.

Esse “além” é refletido em todos os aspectos da cadeia produtiva desse negócio chamado automobilismo. Aprendi que vencer não é propriamente o único objetivo – ops, não me entendam mal, claro que todo mundo quer vencer, mas a vitória não cai do céu e ela nunca chegará se não for cumprido um detalhado checklist. Vencer é consequência de uma corrente de excelência. Esse fortalecimento, creiam, só aumenta em mim a motivação e se reflete no ótimo relacionamento que tenho com todos. O bom da experiência e a capacidade de valorizar e curtir cada passo rumo ao pódio, não somente o pódio.

Desafio imenso e empolgante

Participar do desenvolvimento de um novo carro a partir de uma página em branco é um desafio imenso, da mesma forma que é imensa a alegria de constatar, atividade a atividade, que a coisa está indo pelo caminho certo, mesmo que, às vezes, tenhamos de ser transparentes e humildes para admitir que a escolha foi errada e recomeçar da maneira correta, todos remando para o mesmo lado. De minha parte, estou adorando o meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06. Já na primeira volta, lá em Interlagos, já percebi que a caranga era especial e só melhora a cada volta.

As circunstâncias que envolvem minha participação no campeonato deste ano projetam uma sequência muito boa até o final da temporada 2025. Tanto isso é verdade que vou ser muito honesto com vocês. Acredito que já neste final de semana poderei estar entre os 10 primeiros, coisa que ainda não aconteceu. Isso não é mero desejo ou vontade, diria mesmo que é matemática. O que avançamos até aqui me permite, com clareza, fazer essa projeção. Então, é pra lá que vamos.

Abraço a todos, curtam bem o final de semana e vamos que vamos.

