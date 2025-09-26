Papo com Helio Castroneves: Os mais do que bem-vindos desafios do Velocitta!
Piloto disputa a etapa 7 do BRB Stock Car Pro Series
Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui neste belíssimo Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, para a etapa 7 do BRB Stock Car Pro Series, cujas atividades começam nesta sexta-feira, 26. Sobre isso, nada posso dizer agora, pois estou escrevendo antes do início das atividades de pista. Quero, obviamente, poder contar na próxima coluna só coisas boas deste final de semana. E, olha, acho que é isso que vai acontecer, mesmo.
- Mais Esportes
- Mais Esportes
- Mais Esportes
Vocês me conhecem e sabem que toda minha trajetória tem sido marcada pelo meu otimismo, essa boa mania de sempre ver o “copo meio cheio”, mesmo em momentos de dificuldade, e muita, muita fé. É dessa forma que conduzo minha vida, dentro e fora das pistas. Obviamente que tudo isso tem de ser regado constantemente com doses gigantescas e diárias de trabalho. E, nesse particular, a equipe A. Mattheis Motorsport e eu somos craques.
Há pontos convergentes para olhar com otimismo esse final de semana. A equipe, como sempre, trabalhou incansavelmente em todos os nossos carros, ou seja, o meu, o do Thiagão [Camilo] e do César [Ramos]. Tudo sob o comando do Guilherme Gonçalves. Meu entrosamento com todos está ótimo e o meu lindão SNG-01 Chevrolet Tracker #06 está cada vez melhor. Além disso, como já falei, pela primeira vez vou estar numa pista onde já corri com o SUV.
➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas
Todos ligados nas corridas do Velocitta
Por tudo isso e muito mais é que convido todo mundo para ficar ligado nas corridas do Velocitta. Serão sete ao todo, pois além da Stock Pro, teremos Stock Light e Fórmula 4. Esta sexta-feira será dedicada aos treinos livres, basicamente, e nossas corridas serão no sábado e domingo. A programação geral é essa:
Sábado, 27 de setembro
08:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1
11:20 – Stock Light – Corrida 1
14:30 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida 1
15:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2)
Domingo, 28 de setembro
08:25 – Stock Light – Corrida 2
09:05 – Stock Light – Corrida 3
12:10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida 2
13:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3
Onde assistir às provas do Velocitta
As provas são transmitidas ao vivo na TV aberta, TV por assinatura e na Internet. É só entrar no site www.stockcarproseries.com.br e ver exatamente onde passam as provas.
Espero que todos tenham um ótimo final de semana e na semana que vem eu volto. Fiquem com Deus e até!
Tudo sobre
