Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui em Curvelo, Minas Gerais, para minha primeira experiência não apenas no Circuito dos Cristais, mas também na acolhedora cidade que recebe neste final de semana a quinta etapa do BRB Stock Car Pro Series. Escrevo nesta sexta-feira, 15, com certo atraso, pois queria falar um pouco de minhas primeiras atividades no belo autódromo mineiro.
Circuito aprovado
Como vocês sabem, como sou rookie, quase tudo para mim é novidade nesta temporada. Gostei do circuito, que tem 3.330 metros, 16 curvas e corre no sentido anti-horário. Aqui também tem um oval, mas não vamos usá-lo. Quem sabe no futuro, né? A estrutura é muito boa e, realmente, estou feliz em correr aqui.
A Vicar reservou a quinta-feira, mais conhecida como ontem, para a gente fazer um treino extra. Reitero o que já disse sobre a importância dessas oportunidades, principalmente porque estamos todos nós com carros novos. É prática corriqueira no automobilismo em geral, visando a minimização de custos, a restrição de treinos. Dessa forma, sem é bem-vindo qualquer espaço que temos para desenvolver o carro e experimentar soluções.
Apesar da boa expectativa, eu andei pouco no treino extra, pois o meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06 apresentou alguns problemas e o pessoal da A. Mattheis Motorsport começou a trabalhar imediatamente para sanar essas dificuldades. Claro que fiquei frustrado, mas essas coisas acontecem no automobilismo e a boa notícia é que já pude realizar hoje pela manhã o shakedown com bons resultados. Assim, vamos trabalhar bastante para que este final de semana seja o melhor do ano até aqui.
IndyCar na reta final
Enquanto isso, a IndyCar está vivendo o último final de semana livre durante a temporada e já partiremos para as rodadas finais já a partir da próxima semana. E por tudo o que a Meyer Shank Racing (MSR) vem realizando no campeonato atual, acredito fortemente que vamos conquistar pelo menos mais um pódio – quem sabe uma vitória, né? – até o término do NTT IndyCar Series 2025.
Não poderia deixar de saudar o Alex Palou pela conquista antecipada do título em Portland, o que só confirma a boa decisão da MSR em firmar parceria técnica com a Chip Ganassi. Esse trabalho vem dando resultado e nossos pilotos estão bem na parada. O Felix Rosenqvist está em 7º no campeonato e o Marcus Armstrong em 9º.
A penúltima corrida do ano será no oval de Milwaukee, no dia 24. No outro domingo, 31, fecharemos o calendário no oval de Nashville. Ou seja, muita velocidade no formato mais tradicional do automobilismo dos Estados Unidos, para ninguém botar defeito.
É isso, amigos, por hoje é só, pois preciso voltar para a pista. Mas na próxima sexta-feira, 22, vou compensar a correria de hoje com muitos detalhes daqui de Curvelo, da IndyCar e também do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
Até lá!
