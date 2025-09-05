Olá, amigos, tudo bem?

Estou de volta ao Brasil, mais especificamente à cidade paranaense de Cascavel, local da 6ª etapa do BRB Stock Car PRO Series. É a segunda vez que a categoria corre neste ano em Cascavel, mas para mim é a primeira, pois estava em Indianapolis na outra ocasião.

Mas, diferentemente de pistas como Velocitta, Velopark e Curvelo, que só conheci nessa temporada da Stock, Cascavel é uma pista na qual corri antes mesmo de me mudar para a Inglaterra, em 1995.

Não sei se já contei aqui – acho que sim, então, desculpem se eu estiver me repetindo -, mas corri no Brasil com carros monopostos de 1992 a 1994. No primeiro ano, corri de Fórmula Chevrolet e passei para a Fórmula 3 nos dois seguintes.

Tony Kanaan e Helio Castroneves, que sempre se enfrentaram como pilotos, agora são comandantes de equipe (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)

O início em Cascavel

Minha história com Cascavel começou antes de minha estreia na Fórmula 3, pois meu primeiro carro da categoria foi comprado pelo meu pai do Pedro Muffato. Ou seja, do kart até o início da Fórmula 3 em 1994, sempre corri com equipe própria, todas montadas pelo seu Helio. Só no decorrer daquele ano é que fui correr na equipe do Amir e do Samir Nasr. Aliás, naquela época, o Felipe Nasr era bebezinho de colo ainda.

Então, lá no século passado, eu corri em Cascavel. Ganhar, eu nunca ganhei, mas acelerei muito no Bacião. E por falar em Bacião, hoje (sexta, 5) já tem treinos, sábado teremos Qualifying e a corrida sprint, e o domingão é dia da corrida principal. Não sei se está todo mundo familiarizado com essa nomenclatura, mas a sprint é a corrida menor, com 30 minutos. A outra, a do domingo, dura 50 minutos.

Tudo isso, obviamente, será transmitido ao vivo pela Band, SporTV, canais oficiais no Youtube, redes sociais e não sei mais onde. Fato é que são diversas as possibilidades que o fã do automobilismo tem para acompanhar a temporada da Stock Car. E também da Stock Light e Turismo Nacional, duas categorias da Vicar que estão aqui compondo a intensa programação com a gente.

O "professor" Helio Castroneves com o "aluno" Marcus Armstrong (Foto: Penske Entertainment / Divulgação)

IndyCar 2026

O encerramento da temporada do NTT IndyCar Series, domingo passado em Nashville, marcou, por assim dizer, o sinal verde para a temporada 2026, cujos trabalhos já começaram. E como é bom olhar para o próximo ano depois de uma temporada brilhante da Meyer Shank Racing (MSR)!

É motivo de orgulho para todos nós o fato de nossos dois carros se posicionarem entre os 10 primeiros na pontuação da IndyCar. Sim, é verdade que não veio a vitória na IndyCar que eu tanto esperava, mas fomos para cima nos Qualifying, conquistamos os pódios e terminamos posicionados em melhores posições do que alguns candidatos ao título.

O Felix Rosenqvist, nosso piloto sueco de 33 anos, fechou o ano na 6ª posição, com 372 pontos. Já o Marcus Armstrong, o neozelandês de 25 anos, garantiu o 8º posto, com 364 pontos. São, de fato, meninos sensacionais, tanto que já estão confirmados na temporada que vem. Eu posso chamá-los de meninos porque, quando o Felix nasceu, em 1991, eu estava disputando meu último ano como kartista. O Marcus, por ser mais novinho (nasceu em 2000), nasceu quando eu já cumpria minha terceira temporada na Indy e a primeira na Penske.

Meu relacionamento com eles dois é ótimo e estão sempre atentos às minhas orientações. E tem de ser assim mesmo, respeitando os mais velhos (hehehe). Tenho muito orgulho da minha carreira e mais ainda em poder contribuir para a carreira deles.

Então, é isso, meus amigos. Espero ter boas notícias de Cascavel para contar na semana que vem. Excelente final de semana e até lá!

