Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui em Nashville, no Tennessee, onde teremos no domingo a etapa final do NTT IndyCar 2025, já vencida pelo piloto da Ganassi, o Alex Palou. A prova acontece no oval do Nashville Superspeedway. Todas as atividades estão concentradas no sábado e domingo, 30 e 31. O primeiro dia será dedicado aos treinos livres e o Qualifying. No domingo, a corrida de 225 volta tem largada prevista para 15:45, mas a TV Cultura e os canais ESPN, certamente, começarão a transmitir ao vivo um pouco antes.

continua após a publicidade

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Aliás, falando em TV Cultura e canais ESPN, quero enaltecer e cumprimentar de forma entusiasmada o excelente trabalho que as duas emissoras fizeram nesta temporada, bem como nas anteriores, para oferecer ao fã da Indy ao vivo as nossas provas. Toda vez que a gente vê uma corrida ao vivo na televisão (e também no computador, no celular, no tablet e sei lá mais onde), pouca gente tem ideia do trabalho, do esforço e da dedicação necessários para que a coisa aconteça. Então, quero não apenas parabenizar, mas principalmente agradecer a essas duas emissoras por levar a Indy para onde o fã brasileiro está.

Etapa de encerramento no Tennessee

Voltando para essa etapa de encerramento no Tennessee, esse foi um ano muito importante para a nossa equipe, a Meyer Shank Racing. Independentemente do resultado do domingo, já podemos contabilizar uma participação robusta dos nossos pilotos, razão pela qual estamos no honroso grupo dos 10 primeiros na pontuação, ali misturados com Ganassi, McLaren Andretti e Penske. Foi muito legal unir a experiência do Felix Rosenqvist e a juventude do Marcus Armstrong para que o avanço na performance se concretizasse.

continua após a publicidade

Isso foi possível porque conseguimos entregar bons carros para esses dois formidáveis pilotos. Obviamente, nem sempre o resultado final da prova refletiu as possibilidades que tínhamos. Como vocês sabem, principalmente numa categoria com a Indy, as circunstâncias de uma corrida são muito variadas, então, de uma volta para a outra, tudo muda. Mas o que me deixa contente é que o pacote que tivemos durante o ano todo foi bem robusto e com elevado – e crescente! – grau de eficiência.

É um quadro que me deixa duplamente feliz, como dono de equipe e piloto. Já me vejo chegando para a Indy 500 do ano que vem com mais competitividade ainda. Não sei se já contei, mas o Felix e o Marcus vão permanecer na equipe em 2026 e, portanto, os “três mosqueteiros” estarão juntos novamente na próxima Indy 500.

continua após a publicidade

Helio Castroneves disputa última prova da temporada no domingo (Foto: Divulgação)

Ao terminar os trabalhos aqui no Tennessee, vou para o Brasil porque tenho prova do BRB IndyCar PRO Series no outro final de semana, na pista de Cascavel, no Paraná. É verdade que competi em Cascavel quando corria de monopostos no Brasil, mas como isso tem mais de 30 anos, estou ansioso para ver que circuito vou encontrar. Mas sobre essa volta à terra do Pedro Muffato, contarei com mais detalhes na semana que vem.

Abração a todos e até!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.



➡️Feliz com a melhor performance do carro na Stock Car

➡️Conhecendo os desafios do Circuito dos Cristais

➡️Vou “morar em aeroporto” o mês de agosto inteiro