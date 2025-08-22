Olá, amigos, tudo bem?



Nesta sexta-feira, 22, tenho muito para contar sobre a Stock Car e minhas atividades nos Estados Unidos. No final de semana que passou, em Curvelo, apesar de novamente ter tido problemas com o carro, foi possível verificar boa evolução. Creio, mesmo, que foi a nossa etapa mais proveitosa no BRB Stock Car Pro Series.

continua após a publicidade

As modificações que aplicamos no carro desde quinta-feira tornaram o meu SUV SNG-01 Chevrolet Tracker #06, da A. Mattheis Motorsport, muito mais competitivo. Fiquei muito próximo de passar para o Q2 (segunda fase da classificação), coisa que ainda não tinha acontecido e nas corridas pude lutar por posições, fazer ultrapassagens e me defender bem dos ataques recebidos.

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Carro de Helio Castroneves registrou melhora na performance (Foto: Carsten Horst/Hyset)

De olho na classificação

O que precisamos fazer, já a partir da próxima rodada em Cascavel, nos dias 6 e 7 de setembro, é transferir esse ganho de performance para a classificação. Não sei se todos sabem, mas na Stock Car a classificação é feita no sábado e determina o grid das duas provas, a Sprint e a Principal. A única diferença é que, para a prova menor, de 30 minutos, há inversão de posições entre os 12 primeiros. Assim, quem larga na pole é o piloto classificado em 12º. No domingo, na corrida de 50 minutos, vale o exato grid determinado pela sessão classificatória.

continua após a publicidade

Então, se a gente não classifica bem, compromete as duas corridas. É por isso que temos de estar pelos menos entre os 20 mais rápidos após a primeira fase de classificação, quando os 31 carros vão para a pista, divididos em dois grupos. Obviamente, nada disso cai do céu. É resultado de muito trabalho. Então, espero estar em condições muito melhores em Cascavel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Helio e fã na Stock Car (Foto: Marina Cândido/A. Mattheis Motorsport)

Fechando o calendário de 2025

Nos Estados Unidos, a Meyer Shank Racing tem quatro corridas importantes para fechar o calendário de 2025. Neste domingo em Milwaukee e no próximo em Nashville, teremos as duas etapas finais do NTT IndyCar Series. Em plena evolução, Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong estão imbuídos do compromisso de ratificar o grande ano que a equipe está tendo.

continua após a publicidade

No IMSA WeatherTech SportsCar Championship, o campeonato tem também duas provas restantes. Teremos a etapa de seis horas no misto de Indianapolis, em 21 de setembro, e o encerramento será no dia 11 de outubro com a Petit Le Mans, no circuito de Road Atlanta, na disputa de 10 horas de duração. Nossas duplas Nick Yelloly/Renger van der Zande e Colin Braun/Tom Blomqvist estão atrás de novas vitórias.

É isso aí, pessoal, grande abraço e até terça que vem.

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.



➡️Conhecendo os desafios do Circuito dos Cristais

➡️Dia dos Pais é dia do Seu Helio

➡️Vou “morar em aeroporto” o mês de agosto inteiro