Meus amigos, como vão? Espero que estejam bem, sempre com saúde e Deus no coração. Depois de mais um trecho nessa minha constante ponte aérea entre Estados Unidos e Brasil, estou aqui em Cascavel, no Paraná, firme e forte para a disputa da décima e antepenúltima etapa da Bradesco Stock Car Pro Series. A equipe Mercado Livre Racing tem o objetivo claro de transformar em resultados consistentes a evolução demonstrada ao longo da temporada de 2026. O Autódromo Zilmar Beux, com traçado de 3.058 metros, conheço muito bem. Antes mesmo de tirar a carteira de motorista, eu já acelerava por aqui.

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Esta é a segunda vez que Cascavel recebe a categoria neste ano. Na primeira, no mês de março, a Mercado Livre Racing ainda vivia uma fase de bastante dificuldade, com os três carros rendendo bem menos do que todos esperavam. Mas vocês acompanharam por aqui todo o trabalho que foi feito, sob o comando do incrível Andreas Mattheis, da equipe A. Mattheis Motorsport, e agora, diferentemente daquele momento, estamos em um estágio de competitividade muito melhor. Tanto que já contabilizamos uma vitória, uma pole position, dois pódios e uma volta mais rápida, o que nos coloca em condições de lutar pelas primeiras posições nesta reta final do campeonato.

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Quem olha a classificação geral, após nove etapas disputadas, vê que nosso posicionamento reflete as dificuldades iniciais, mas estamos ganhando espaço. Neste momento em que escrevo, o Cesinha [César Ramos] é P12. Grudado nele vem o Thiagão [Thiago Camilo] no P13. O Castroneves está no P26, mas aposto que todos nós estaremos em melhores posições após essa etapa.

Além de gostar muito de Cascavel e seu circuito, é muito especial para mim porque só tem uma curva para a direita. Com toda a bagagem que tenho e a experiência dos ovais na Indy, virar mais para a esquerda é algo muito natural — até o meu pescoço agradece! Mas, falando sério, é animador voltar aqui com um pacote técnico mais competitivo. E se pintar alguma coisa estranha, aí eu ligo para o meu amigo Pedro Muffato para ele me dar umas dicas (rsrsrs).

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A programação da décima etapa tem início com os treinos livres nesta sexta-feira. No sábado, o treino classificatório definirá o grid logo cedinho, às 8:00, enquanto a corrida Sprint terá largada às 15:30. A prova principal, no domingão, será realizada às 12h10.

Vou terminando por aqui, pois tenho treino agora. Fiquem bem, cuidem-se e até sexta que vem.