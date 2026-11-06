A Copa do Brasil chegou às semifinais decisivas com um ingrediente que muda tudo: Palmeiras, Grêmio, Vasco e Atlético-MG chegam com vantagens diferentes, desgastes diferentes e prioridades diferentes. E é exatamente aí, no cálculo de risco de cada um, que a final começa a ser desenhada antes mesmo de os 90 minutos terminarem.

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O Grêmio é quem está mais perto. A vantagem de 2 a 0 construída em Porto Alegre veio de um modelo claro: bloco baixo, bola direta em Carlos Vinícius, bola parada e zero gols sofridos. Renato Gaúcho transformou a estratégia em gestão de elenco ao combinar com Weverton e Carlos Vinícius o terceiro cartão amarelo, garantindo a folga no Maracanã contra o Flamengo e a presença dos dois pilares na volta em Belo Horizonte. Abrir mão de pontos na luta contra o rebaixamento para preservar a chance de final é um cálculo frio, e o treinador assumiu isso sem rodeios.

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Do outro lado do confronto, o Atlético-MG carrega a missão mais ingrata: reverter 2 a 0 em plena sequência de quatro derrotas, a pior da temporada. Barba Domínguez fala em valentia e em tocar o ego dos jogadores, mas o time divide atenção com a final da Sul-Americana no dia 21 e ainda briga por vaga no G-4. A vantagem de jogar em casa existe, o risco de se expor para buscar o placar também, e contra um Grêmio que se sente confortável sem a bola, cada espaço nas costas da linha de cinco pode virar contra-ataque.

Um duelo que pode surpreender

No outro duelo, o Palmeiras saiu de São Paulo com 1 a 0 e a sensação de que o placar ficou pequeno. No primeiro tempo, 65% de posse, xG de 1,42 contra 0,08 do Vasco: o time de Abel Ferreira poderia ter ido ao intervalo com dois ou três gols. O mecanismo foi sofisticado, com Evangelista descendo como quarto elemento na saída, Flaco saindo da referência para arrastar o zagueiro e Arias vivendo nas costas dos volantes, até o espaço gerado virar o gol de Maurício.

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O Vasco, porém, sai vivo e com argumentos. Pedro Emanuel montou o time com laterais espetados e a trinca Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gomez por dentro, e o 1 a 0 em São Paulo, com arbitragem questionada e um jogador a menos no fim, passou longe de ser um resultado tenebroso. O alerta veio na rodada seguinte do Brasileirão, com o gol do Mendoza (Athlético-PR) saindo do buraco na entrelinha vascaína, e a correção desse encaixe será a chave para o time sobreviver em São Januário, onde a torcida promete empurrar a virada. "Não existe impossíveis", avisou o treinador, e o jogo atrasado contra a lanterna Chapecoense ainda dá ao clube uma folga estratégica que poucos têm.

A influência do calendário nas semifinais

O calendário, aliás, é o grande personagem desta semifinal. O Palmeiras briga pelo título brasileiro com o Flamengo, tem a final da Libertadores no horizonte e vem de uma goleada contra o Remo. O Grêmio e o Vasco flertam com o rebaixamento e precisam equilibrar sobrevivência e sonho, enquanto o Atlético-MG persegue o G-4 sem esquecer a Sul-Americana. Nesse jogo de xadrez, quem consegue tirar o pé no Brasileirão sem pagar caro por isso ganha uma vantagem invisível, e o campeão ou vice da Copa ainda garante vaga na próxima Libertadores, o prêmio que muda o planejamento de qualquer um dos quatro.

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A projeção mostra o Grêmio com a maior probabilidade de avançar, algo em torno de 70%, porque o 2 a 0 soma-se a um modelo que não precisa da bola para ser perigoso e a um adversário em crise de confiança. O Palmeiras segue com a vantagem sobre o Vasco, mas em percentual menor, perto de 60%, porque São Januário lotado e a maratona de jogos nivelam o confronto. O cenário mais provável aponta para uma final Grêmio e Palmeiras, dois projetos de jogo opostos, o pragmatismo reativo contra a construção sofisticada.

Espere, porém, os dois jogos deste final de semana com a faca nos dentes. O Atlético-MG vai se lançar, e é aí que mora o perigo para o Grêmio: administrar vantagem contra um time desesperado exige a mesma solidez defensiva da ida, porque um gol mineiro cedo reabre tudo. O Vasco vai empurrar com o apoio da arquibancada, e o Palmeiras terá de provar que a cabeça forte dos mata-matas sobrevive ao cansaço de uma temporada tripla. O futebol brasileiro adora cobrar caro de quem faz as contas cedo demais. O risco é real, a expectativa é enorme, e a resposta virá daqueles que prometem decidir mais do que uma vaga: vão definir quem chega inteiro, em todos os sentidos, à decisão.