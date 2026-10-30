Tudo bem, pessoal? Enquanto todos nós da Mercado Livre Racing estamos nos preparando para a Corrida do Milhão do Bradesco Stock Car Pro Series, na cidade gaúcha de Nova Santa Rita, em 15 de novembro, eu estou aqui em um giro pelos Estados Unidos e pela Espanha, tudo por conta da Meyer Shank Racing e da nossa participação na temporada 2027 da IndyCar. Exatamente por isso, hoje eu quero falar com vocês sobre o calendário da NTT IndyCar Series do próximo ano, cujas datas e locais já estão definidos.

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Como não poderia deixar de ser, temos provas que já são tradicionais na categoria, mas, ao mesmo tempo, algumas novidades. O que não muda é a mescla de provas em ovais, circuitos de rua e mistos permanentes. No total, serão 17 provas, sendo cinco em ovais, cinco em traçados urbanos e sete em traçados permanentes, quase todos concebidos sob a escola europeia. Mas a grande novidade do ano será o retorno da categoria à Europa, com uma disputa inédita no autódromo de Barcelona-Catalunya.

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O campeonato terá início nas ruas de St. Petersburg, belíssima cidade da Flórida, na Baía de Tampa, no dia 7 de março. Tenho excelentes lembranças dessa prova, que venci em 2006, 2007 e 2012. No fim de semana seguinte, mais especificamente no sábado, dia 13, a etapa 2 será no oval de Phoenix, no Arizona. Ao longo dos anos, a Indy tem corrido pouco no Raceway. Mesmo assim, tenho uma vitória em 2002. Fechando o mês de março, a disputa será em Arlington, no Texas, pista de rua que entrou no calendário neste ano.

Abril terá prova da Indy já no dia 4, no fabuloso Barber Motorsports Park, no Alabama, onde venci em 2010 de forma muito marcante para mim. Além de ser a primeira vez que o circuito permanente de Birmingham era ocupado pela Indy, a vitória permitiu que a Mikaella, então com apenas três meses e oito dias, estivesse comigo pela primeira vez no pódio. Até hoje, ela olha para aquela foto e deve pensar: "O que meu pai tinha na cabeça..." (rs). Duas semanas depois, será a vez da tradicionalíssima Long Beach, na Califórnia. A disputa do dia 18 será a 43ª da Indy no circuito de rua. E eu venci a 18ª delas, em 2001.

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Helio Castroneves em ação pela equipe Penske, na qual conquistou a maioria de suas vitórias na categoria (Foto: Arquivo IMS)

111ª Indy 500

Como não poderia deixar de ser, o Super May é todo dedicado ao Indianapolis Motor Speedway, com a corrida no misto sendo realizada no dia 15. Já em 30 de maio, teremos ela, a mais importante do calendário: a edição 111 da Indy 500. Não preciso nem dizer que estarei lá em busca da minha quinta vitória, né? Como piloto, essa é a minha única participação prevista na Meyer Shank Racing. Nas demais, como sócio do time de Ohio, meu trabalho será nos bastidores.

Detroit, Gateway e Road America movimentam o calendário

Quando julho chegar, a maratona iniciada em maio seguirá em frente. Detroit, a etapa 8, acontecerá no circuito urbano no dia 6, seguindo-se Gateway (13, oval) e o misto permanente de Road America, em 27 de junho. Deixei minhas marcas nas duas primeiras: foram três vitórias em Detroit (2000, 2001 e 2014, todas elas no circuito de Belle Isle) e uma em Gateway (2003).

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Mid-Ohio será a 11ª rodada do ano, em 4 de julho (tenho vitórias em 2000 e 2001), antes do giro espanhol. Na volta, a IndyCar aterrissará em Portland (1º de agosto), na canadense Markham (15), cumprirá rodada dupla no oval curto de Milwaukee (28 e 29) e terá a grande final, válida pela 17ª e última etapa, em Laguna Seca, no dia 5 de setembro, onde venci em 2000.

É isso, amigos! Será uma grande temporada!

Abraço grande e até semana que vem.