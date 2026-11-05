Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Coluna do Seda: Flamengo volta a encantar no campo e a ferver nos bastidores

Time vence e convence, mas Bap sofre ataques abertos em reunião de conselho

PorVicente SedaRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 12:31
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís
Bap começa a ser questionado abertamente nos bastidores da Gávea (Foto: Reprodução)

O Flamengo de 2026 driblou a crise no campo, mas tropeça em si mesmo nos bastidores. E, como de costume, o fim de ano que precede a temporada que termina com eleições presidenciais começa a aquecer a temperatura nos corredores da Gávea. Em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sofreu ataques abertos do ex-presidente Rodolfo Landim, enquanto conselheiros de oposição articulam pedidos de comissão de inquérito contra a atual diretoria. 

Conversei com diversos conselheiros e pessoas com acesso ao Ninho do Urubu nas últimas semanas e, se no campo o time voltou aos trilhos depois dos jogos contra Vasco e Grêmio, na política do clube o movimento é inverso e caminha para a fervura. Essas comissões de inquérito, que são discutidas por grupos políticos, mas ainda nem sequer foram protocoladas, a princípio devem mirar uso político do clube durante o período da eleição presidencial e questões financeiras, se de fato forem adiante.

continua após a publicidade

No futebol, a situação de José Boto e Leonardo Jardim é incerta. O Flamengo chegou a emitir nota afirmando que não existe intenção de troca, mas especialmente a relação complicada do diretor de futebol com lideranças do elenco e funcionários é algo que começa a ganhar corpo nos comentários à boca miúda.

E é fato que o planejamento rubro-negro deste ano teve falhas. Desde que as que feriram a vaidade de Bap no início do ano com o desastre do time que começou o Carioca e provocou a intervenção da diretoria para o retorno do time principal antes da hora. A situação acabou culminando com a demissão de Filipe Luís, que, seja você contra ou a favor, teve impacto muito negativo nos bastidores do departamento de futebol.

continua após a publicidade

As emendas ainda saíram piores que o soneto. As justificativas que se seguiram não foram bem digeridas. A forma como o técnico foi desligado, logo após a coletiva de uma vitória por 8 a 0 sobre o Madureira em março, garantindo vaga na final estadual, causou não apenas espanto, mas rompeu de vez uma já frágil relação das lideranças do elenco com Boto, que inclusive apresentou algumas mudanças de comportamento na época indicando um distanciamento. 

Meses atrás, cheguei a conversar com a assessoria do Flamengo para pedir uma posição a respeito e, na época, recebi explicações razoáveis do próprio Boto sobre essas mudanças, como deixar de assistir no campo aos treinos. Desta forma, nada publiquei. Mas, de lá para cá, os relatos nos bastidores dão conta que a situação pouco mudou. Se não há grandes atritos diretos, também não há proximidade e simpatia fora do foco das câmeras.

continua após a publicidade

Só que as questões internas com Boto começaram muito antes da demissão de Filipe Luís. A primeira delas foi logo ao ser contratado, quando chamou para si os louros de manter o técnico que acabara de ser campeão da Copa do Brasil de 2024 mesmo sendo clara e inequívoca a impossibilidade de troca de comando naquele momento. Tratava-se de um ídolo do clube, vitorioso como jogador, e, naquele momento, já campeão também na área técnica.

BRASILEIRO A 2024, FLAMENGO X BRAGANTINO
O ex-presidente Rodolfo Landim é o principal opositor de Bap (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Mas a atitude de Boto, que mal tinha assumido o cargo, deixou muito nítido o incômodo que o sucesso de um treinador efetivado pela gestão de Rodolfo Landim causava em Bap. Isso sem entrar nas questões posteriores com Pedro. E é Landim que agora ressurge do exílio político por força de liminar para bater de frente com a atual diretoria.

continua após a publicidade

Na reunião de terça-feira, foram dois momentos em que Landim se pronunciou. Primeiro, em um questionamento mais comedido a números, quando anunciada e votada, a renovação do patrocínio da Shopee com aumento de R$ 1 milhão em relação a 2026. O discurso mais inflamado foi no final da reunião, quando a pauta foi aberta para assuntos gerais.

Bap estava presente quando Landim falou sobre patrocínio, mas deixou a reunião e escapou do coice antes do pronunciamento final de Landim tratando o orçamento do clube para 2026 como peça de ficção. Quem esteve no encontro, porém, relata que não houve um clima bélico, pelo contrário. A reunião transcorreu sem intercorrências.

continua após a publicidade

O assunto ainda deve render. O Flamengo provavelmente fechará o ano em déficit, o que inevitavelmente alimentará a oposição nos meses que estão por vir. E o tema finanças deve ser central na disputa no ano que vem.

O alento para Bap vem do gramado. A eliminação na semifinal da Libertadores, diante de um time tecnicamente inferior e com dois jogos muito ruins da equipe rubro-negra, reviveu o jargão da obrigação de ganhar o Brasileirão. E por pouco a coisa não se complicou. 

continua após a publicidade

O pênalti de Renan Lodi no último minuto do empate que se desenhava com o Atlético-MG repeliu a crise que rondava o departamento de futebol, e serviu também para impedir o caldeirão político de borbulhar de imediato. Mas que ninguém se engane: se em campo Leonardo Jardim conseguiu fazer o Flamengo voltar a encantar — que lance do Carrascal contra o Grêmio, aliás —, fora dele o desarranjo financeiro, ainda que pontual, deve provocar ebulição em um futuro próximo. 

Tudo sobre
Sugerida para você!
Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

Sem categoria

Gestão Esportiva na Prática: o alto desempenho não suporta a mediocridade

Há 5 horas
Treinador de camisa clara cumprimenta jogador do Grêmio durante celebração após vitória sobre o Atlético pela Copa do Brasil.

Colunas

Análise tática do Guffo: como Renato Gaúcho arrumou o Grêmio

Há 1 dia
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Colunas

Análise tática do Guffo: quem vai cair para a Série B?

Há 5 dias
Helio Castroneves celebra com a bandeira brasileira a quarta vitória da carreira em Indianapolis, 2021

Colunas

Papo com Helio Castroneves: IndyCar voltará para a Europa em 2027

Há 5 dias
Seedorf observa o empate do Corinthians com o Vitoria

Colunas

Tironi no Lance! Situação do Corinthians só piora

Há 1 semana
Ronaldo entrega a Bola de Ouro a Harry Kane no palco durante a cerimônia.

Colunas

Análise tática do Guffo: Harry Kane é o Bola de Ouro

Há 1 semana
Mais LANCE!
Helio Castroneves e Pedro Muffato

Papo com Helio Castroneves: de olho na Corrida do Milhão da Stock Car

Paquetá, atacante do Flamengo, lamenta pênalti desperdiçado em Flamengo x Estudiantes, com goleiro adversário ao fundo.

Análise tática do Guffo: a tragédia anunciada do Flamengo na Libertadores

Jogadores do Flamengo cercam e consolam companheiro caído no gramado após eliminação, durante a partida.

Tironi no Lance! Flamengo recebe uma aula de Libertadores do Estudiantes

Imagem gerada por IA

Impacto financeiro para o futebol é irreversível se somente apostas esportivas retornarem

Sávio Pereira Sampaio durante a partida

Tironi no Lance! Corinthians brinca com o risco de rebaixamento após nove jogos sem vencer

Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise tática do Guffo: o surpreendente Atlético-MG de Barba Domínguez

Jogador do Botafogo chuta a bola durante treino

Gestão Esportiva na Prática: O futebol não nos deve explicações

Helio Castroneves em Cascavel

Papo com Helio Castroneves: De volta a Cascavel, mas em condições muito melhores

Flaco Lopez celebra gol do triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Análise tática do Guffo: a hierarquia brasileira nas semifinais da Libertadores

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Gramado do Maracanã

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Tironi no Lance!: Corinthians faz aposta muito improvável em Seedorf

Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11)

Análise Tática do Guffo: o que esperar de Seedorf no Corinthians