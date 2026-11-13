Papo com Helio Castroneves: Quem quer dinheiro?

Espero que todos estejam otimamente bem e animados com o final de semana. Eu estou, obviamente, pois teremos no domingo (15) a Corrida do Milhão da Stock Car, no Velopark, cujas atividades começam hoje, sexta-feira (13), com treinos livres. Mas antes de me aprofundar nesta importante penúltima etapa do Bradesco Stock Car Pro Series, quero falar um pouco do meu giro por Madrid no final de semana que passou.

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Enquanto a cidade de São Paulo recebia a etapa brasileira da Fórmula 1 no Autódromo José Carlos Pace, eu estava na capital espanhola cumprindo uma agenda prá lá de importante, pois estava relacionada com a nova escala internacional da IndyCar. Como já contei aqui, a categoria estará de volta à Europa em 2027 com uma etapa no tradicionalíssimo autódromo Barcelona-Catalunya.

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Por conta desse momento da categoria, fui convidado para dar uma palestra num seminário, cujo foco principal foi o automobilismo como gerador de negócios e fomentador do turismo. Na oportunidade, pude falar um pouco da minha experiência como piloto, dos resultados positivos da passagem da categoria pelo Brasil e, também, da minha vivência mais recente como sócio da Meyer Shank Racing.

Tive a oportunidade também de participar de um grupo da NFL, que promoveu um jogo de futebol americano no estádio do Real Madrid, o incrível Santiago Bernabéu, entre o Atlanta Falcons e o Cincinnati Bengal no dia 8. Além de vivenciar um evento sensacional, tive a honra de conhecer dois ídolos brasileiros do Real Madrid; Roberto Carlos, o lateral esquerdo pentacampeão mundial, e o zagueiro Éder Militão. Foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível.

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Milionária jornada gaúcha

"Quem quer dinheiro?", não era assim que o Silvio Santos falava? Pois é, eu quero! Será, sem dúvida, uma prova muito interessante para a Mercado Livre Racing. Embora seja essa a minha primeira Corrida do Milhão da Stock Car, a Mercado Livre Racing tem experiência vitoriosa nesse quesito. O Andreas Mattheis, por exemplo, foi o primeiro chefe de equipe a vencer essa prova, quando o prêmio foi de 1 milhão de dólares. Thiago Camilo é tricampeão nessa corrida especial, tendo faturado três edições. O César Ramos corre em casa, o que sempre significa um fator positivo. Quanto a mim, como vocês sabem, tenho o meu histórico em Indianapolis. Então, vamos com tudo!

Como já disse, hoje tem treinos livres. No sábado, teremos o treino classificatório e a corrida Sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, com largada às 14h15. A programação se encerra no domingo,15, com a largada da Corrida do Milhão, disputada em 50 minutos mais uma volta, às 12h10. As corridas no Velopark terão transmissão ao vivo pela Band, Portal Terra, Racer Brasil e pelo canal oficial da Stock Car no YouTube.

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É isso aí, amigos, forte abraço a todos e até semana que vem!

Hélio Castroneves se prepara para tradicional prova da Stock (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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