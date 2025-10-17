… Não crie artifícios, usando o esporte como ferramenta de poder, e não tome de assalto os dois maiores espetáculos esportivos do mundo! Sigamos a cronologia recentíssima de uma possível, e já propalada, ameaça à Copa do Mundo da FIFA de 2026 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028:

Esta terça-feira, 14 de outubro: O presidente dos EUA, Donald Trump, blefando ou não, ameaçou, durante um discurso em encontro com o seu servo, digo, homólogo argentino Javier Milei, retirar as Olimpíadas de 2028 de Los Angeles, se o governador Democrata da Califórnia, Gavin Newsom, ferrenho adversário e contestador do atual alaranjado ocupante da Casa Branca, não “se recompuser”, justificando com “problemas de segurança” e ameaçando forte mobilização da Guarda Nacional, como já feito em várias cidades, todas Democratas. Para Trump, a parte podre (Democratas) do país vive num profundo caos, e o lado pujante e ordeiro (e Republicano) vive seus “melhores dias”. Grandes cidades do país, como Chicago, Portland e Washington (DC), que vivem como se em estado de sítio, sob intervenção ostensiva da Guarda Nacional. Mas Trump continua movendo suas peças, para um rápido “cheque mate”, justamente em Los Angeles, que vive o compasso de espera, para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2028, em menos de 3 anos!

Este não é, definitivamente, o cenário que os organizadores dos Jogos de L.A esperavam. Mas a escalada de excessos (abuso) de autoridade e truculência, começa a gerar incertezas!

Donald Trump ameaça realização de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos em Los Angeles (Foto: Clive Brunskill / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Meses atrás, Trump colocou em pauta, para municípios governados por Democratas, a diminuição de recursos e cortes no orçamento do governo federal, chegando até a sugerir que poderia declarar certas cidades inseguras para sediar a Copa do Mundo da FIFA, em 2026.

Trump reforçou ameaças sobre realização da Copa do Mundo

Durante seu encontro com Milei, na terça-feira, Trump reforçou as ameaças, sugerindo que poderia, tranquilamente, cancelar o maior torneio de futebol do mundo, que será, ou seria, compartilhado com seus vizinhos, de baixo: México, e de cima: Canadá, a partir de 11 de junho, em Boston, cidade administrada pela prefeita Democrata Michelle Wu, apesar de que o presidente dos EUA não detém este poder, para este nível de decisão. Mas, em se tratando de Trump, e pelo momento atual que vive o país, tudo é possível para o “senhor das guerras”. Aliás, quando ele insinuou pela primeira vez esta possibilidade(realocação das cidades-sedes para municípios Republicanos), no início deste mês, gerou apenas um leve sorriso amarelo do rosto do vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani, já que Gianni Infantino, o atual “mandachuva” da FIFA, permanecia, estrategicamente, afastado do epicentro da crise. Trump seguiu em frente, se autopromovendo.

“Eu amo o povo de Boston e sei que os ingressos para os jogos estão esgotados. Mas o prefeito de vocês não é bom. Poderíamos tirar os jogos. Se alguém estiver fazendo um trabalho ruim e se eu achar que as condições são inseguras, perigosas, eu ligaria para o Gianni, que é fenomenal, e diria, ‘vamos mudar para outro local’, e eles fariam isso, imediatamente”, gabou-se de forma pueril Trump, esta semana, referindo-se à Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Mas não parou por aí, ele nunca para, e voltou seus canhões para as Olimpíadas:

“Eu poderia dizer o mesmo sobre as Olimpíadas, porque temos eventos em locais diferentes (sic!). É em Los Angeles… Se eu achasse que Los Angeles não estaria preparada adequadamente, eu mudaria para outro local, se fosse preciso… Para isso, eu provavelmente precisaria de um tipo diferente de permissão, mas, sim, faríamos isso! Gavin Newsom (governador da Califórnia) precisa se recompor.”

Mas, sua batalha contra os Democratas da Califórnia, que beira a ópera bufa, mira também a dinâmica prefeita de LA, Karen Bass, um alvo recorrente nos últimos meses. Sempre questionando suas ações ao lidar com os incêndios florestais (anuais) que flambaram quase todo o entorno de LA, Trump costuma a chamar de “administradora pouco competente”. Karen, pacientemente, retruca, dizendo que “temos uma relação de trabalho produtiva com o governo federal desde que LA foi escolhida como sede dos Jogos de 2028, em 2017, e continuaremos nos preparando com todos os parceiros para sediar os melhores Jogos Olímpicos da História", e continua, agora, com um recado direto: Jogos que beneficiarão TODA A NAÇÃO, nas próximas décadas!

Trump ainda não se deu conta que seria insanidade tentar mudar de sede, neste momento, pois demandaria, no mínimo, uns 6 anos de obras e logística, já praticamente implantados, a começar do nível ZERO! E como convencer patrocinadores já empenhados, desta mudança radical? E dirigentes esportivos de todos os cantos do mundo, que já elaboraram e puseram em prática suas logísticas de adaptação e participações em eventos-testes, o que diriam para suas federações e clubes?

Não se trata de um “rodeio” ou um torneio de luta-livre! Vai muito além do que Trump enxerga como esporte de entretenimento!

Mas, nada disso, para quem acompanha, aos saltos e sobressaltos, o dia a dia deste “imbróglio”, pois, desde que lelé decidiu criar, e liderar, uma força-tarefa especial, desenvolvida para eventos esportivos de 1ª linha, há exatos 3 meses, com o singelo objetivo de garantir que, tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo, sejam “seguras, tranquilas, e historicamente bem-sucedidas”, conforme anunciado por ele, na Casa Branca, na presença de um boquiaberto Casey Wasserman, presidente do comitê organizador dos Jogos de LA28. Aliás, Wasserman tem tentado sobreviver ao caos que vem do Salão Oval, se fazendo de transparente, ou tentando suave aproximação com o Senhor das Guerras.



Enquanto isso, Kirsty Coventry, a atual presidente do Comitê Olímpico Internacional, multicampeã Olímpica na natação, nada atrás do seu adversário mais difícil. Não consegue, desde fins de setembro, marcar uma reunião com Trump, para restabelecer relações diplomáticas, para salvar, não só os Jogos de LA, em 2028, como os de Inverno, em Salt Lake City, de nefasta memória, que acontecerá, novamente, em 2034. A equipe de Trump, segue avisando que sua agenda anda lotada, pois Trump continua riscando os céus, buscando a paz!

Alguém precisa dizer a este dourado senhor que o Mundo não é, definitivamente, uma grande Las Vegas! Enquanto isso, como dizem nossos árbitros, que pouco arbitram (deixam o trabalho pesado para o VAR): “segue o jogo”!

Lauter Nogueira

