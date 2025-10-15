Trump sugere mudar cidades-sede da Copa do Mundo; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que cogita pedir à Fifa a retirada de Boston com uma das sedes da Copa do Mundo de 2026. Ele disse que fará isso caso considere que a cidade apresente “condições inseguras”. Foi a segunda vez em menos de um mês que Trump sugeriu mudar sedes do Mundial do ano que vem; em setembro, ele citou Seattle e San Francisco, também por alegado motivo de segurança.

Ao todo, sete jogos estão previstos para serem realizados em Boston, no Gillette Stadium, casa do New England Patriots. Outros seis confrontos estão programados para Seattle, e mais seis em San Francisco.

Em comum às três cidades estão manifestações contrárias à política imigratória do governo Trump e o fato de serem geridas por prefeitos ligados ao Partido Democrata, opositor ao do presidente dos Estados Unidos.

Nessa terça-feira, Trump declarou que “ama o povo de Boston”, mas atacou a prefeita da cidade, Michelle Wu, e afirmou que poderá pedir a mudança dos jogos da Copa do Mundo para outra cidade.

— Acho que ela (Wu) está prejudicando Boston. Se alguém estiver fazendo um trabalho ruim e se eu sentir que há condições inseguras, eu ligo para o Gianni (Infantino), o chefe da Fifa, que é fenomenal, e digo: “Vamos mudar para outro local”. E ele faria isso. Ele não adoraria fazer isso, mas faria com muita facilidade. Ele faria, e este é o momento certo para fazer — declarou Trump.

Sem citar a fala do presidente, Michelle Wu emitiu comunicado horas mais tarde exaltando os jogos do Mundial na capital de Massachusetts.

— Boston está honrada e animada em sediar partidas da Copa do Mundo, e estamos ansiosos para receber fãs do mundo todo em nossa linda cidade, o berço da liberdade e a cidade dos campeões.

Apesar das declarações de Donald Trump, a mudança de uma cidade-sede da Copa do Mundo é uma hipótese bastante improvável. O presidente não teve qualquer participação na escolha dos locais, algo que cabe exclusivamente à Fifa.

— É um torneio da Fifa. A jurisdição é da Fifa, e a Fifa é que toma essas decisões — declarou Victor Montagliani, que é vice-presidente da entidade que comanda o futebol mundial. Canadense, Montagliani também preside a Concacaf.

— Com todo o respeito aos atuais líderes mundiais, o futebol é maior do que eles e sobreviverá aos seus regimes, aos seus governos e aos seus slogans — acrescentou o executivo, em evento realizado em Londres no início do mês.

Além da Copa do Mundo: Trump também ameaça mudar sede dos Jogos Olímpicos

Novamente alegando supostos problemas de segurança, Donald Trump também ameaçou tirar os Jogos Olímpicos de 2028 da cidade de Los Angeles.

— Se eu achar que Los Angeles não está preparada adequadamente, eu mudo para outro local, se for preciso... Para isso, eu provavelmente precisaria de um tipo diferente de permissão, mas faríamos isso. Gavin Newsom precisa se recompor — comentou Trump. O democrata Gavin Newsom é o atual governador da Califórnia.