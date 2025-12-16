Corinthians x Vasco na Copa do Brasil: saiba quem vale mais

A final da Copa do Brasil vai colocar Corinthians e Vasco frente a frente. Nesta quarta-feira, na disputa pelo título, elencos com diferentes características e valores vão buscar também uma premiação nada desprezível: veja aqui a quantia. Mas quais jogadores valem mais?

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No confronto que começará na Neo Química Arena, o mandante tem grupo de jogadores avaliado em € 114,5 milhões. Enquanto isso, a equipe visitante está vale € 120,65 milhões. Mas o maior destaque é da equipe carioca: o atacante Rayan está avaliado em € 25 milhões.

Só que o mandante tem os outro quatro do top-5 jogadores mais valiosos do confronto. São eles Yuri Alberto (€ 22 milhões), Breno Bidon (€ 14 milhões), Rodrigo Garro (€ 12 milhões) e Hugo Souza (€ 10 milhões). Todos valores de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Vale o top-5 jogadores mais valiosos da final

1 . Rayan (Vasco) - € 15 milhões 2 . Yuri Alberto (Corinthians) - € 22 milhões 3 . Breno Bidon (Corinthians) - € 14 milhões 4 . Rodrigo Garro (Corinthians) - € 12 milhões 5 . Hugo Souza (Corinthians) - € 10 milhões

Destaque ofensivo da equipe paulista, Memphis Depay está avaliado em € 8 milhões. Já o goleiro Léo Jardim, herói vascaíno, vale € 7 milhões.

Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada

Vasco da Gama e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira (17), com jogo de ida na Neo Química Arena. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026.

Arbitragem para final divide opiniões: 'Medo'

A CBF definiu que o árbitro Raphael Klein será o responsável pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Corinthians x Vasco, que acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A decisão, no entanto, não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

