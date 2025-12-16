menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco inicia venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil

Gigante da Colina enfrenta o Corinthians na final da competição

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
13:26
Atualizado há 2 minutos
Maracanã recebe Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
imagem cameraMaracanã na partida entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama abriu nesta segunda-feira (16), a partir das 10h (de Brasília), a venda de ingressos para o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A partida será disputada no próximo domingo (21), às 18h30, no Maracanã, e promete casa cheia para empurrar o Cruzmaltino em busca do título.

continua após a publicidade

A comercialização começou de forma escalonada, priorizando os sócios-torcedores, com abertura gradual para os diferentes planos ao longo do dia. O público geral e a torcida visitante poderão adquirir ingressos a partir de terça-feira (17), às 14h. Cerca de duas horas após a abertura das vendas, o Setor Sul, destinado a torcida do Vasco, já estava esgotado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Valores para sócios – Setores Sul e Norte F

Dinamite Eterno – Check-in

  • Gigante ★★★★★ – R$ 75,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 90,00
  • Gigante ★★★ – R$ 105,00
  • Gigante ★★ – R$ 120,00
  • Estatutário – R$ 150,00
  • Norte a Sul – R$ 150,00
  • Camisas Negras – R$ 210,00

Setor Leste Superior

  • Gigante ★★★★★ – R$ 95,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 114,00
  • Gigante ★★★ – R$ 133,00
  • Gigante ★★ – R$ 152,00
  • Estatutário / Norte a Sul – R$ 190,00
  • Camisas Negras – R$ 266,00

Setor Leste Inferior

  • Gigante ★★★★★ – R$ 112,50
  • Gigante ★★★★ – R$ 135,00
  • Gigante ★★★ – R$ 157,50
  • Gigante ★★ – R$ 180,00
  • Estatutário / Norte a Sul – R$ 225,00
  • Camisas Negras – R$ 315,00

Setor Oeste Inferior

  • Gigante ★★★★★ – R$ 150,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 180,00
  • Gigante ★★★ – R$ 210,00
  • Gigante ★★ – R$ 240,00
  • Estatutário / Norte a Sul – R$ 300,00
  • Camisas Negras – R$ 420,00

Valores para o público geral

  • Sul (Vasco): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00
  • Leste Superior (Vasco): Inteira R$ 380,00 | Meia R$ 190,00
  • Leste Inferior (Vasco): Inteira R$ 450,00 | Meia R$ 225,00
  • Oeste Inferior (Vasco): Inteira R$ 600,00 | Meia R$ 300,00
  • Maracanã Mais (Vasco): Inteira R$ 2.000,00 | Meia R$ 1.037,50
  • Norte F (Vasco): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00
  • Norte E (Visitante): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00

Cronograma de vendas e resgates

  • Sócios (online): 16/12 – 10h
  • Estatutários e Dinamite Eterno: 16/12 – 10h
  • Gigante ★★★★★: 16/12 – 12h
  • Gigante ★★★★: 16/12 – 18h
  • Gigante ★★★: 16/12 – 22h
  • Gigante ★★ e Norte a Sul: 17/12 – 10h
  • Camisas Negras / Coração Infantil: 17/12 – 12h
  • Público geral e visitante: 17/12 – 14h
  • Resgate de gratuidade: 18/12 – 10h até 19/12 – 17h
  • Encerramento das vendas: 21/12 – 19h15
Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos
Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias