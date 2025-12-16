Vasco inicia venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil
Gigante da Colina enfrenta o Corinthians na final da competição
O Vasco da Gama abriu nesta segunda-feira (16), a partir das 10h (de Brasília), a venda de ingressos para o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A partida será disputada no próximo domingo (21), às 18h30, no Maracanã, e promete casa cheia para empurrar o Cruzmaltino em busca do título.
A comercialização começou de forma escalonada, priorizando os sócios-torcedores, com abertura gradual para os diferentes planos ao longo do dia. O público geral e a torcida visitante poderão adquirir ingressos a partir de terça-feira (17), às 14h. Cerca de duas horas após a abertura das vendas, o Setor Sul, destinado a torcida do Vasco, já estava esgotado.
Valores para sócios – Setores Sul e Norte F
Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 75,00
- Gigante ★★★★ – R$ 90,00
- Gigante ★★★ – R$ 105,00
- Gigante ★★ – R$ 120,00
- Estatutário – R$ 150,00
- Norte a Sul – R$ 150,00
- Camisas Negras – R$ 210,00
Setor Leste Superior
- Gigante ★★★★★ – R$ 95,00
- Gigante ★★★★ – R$ 114,00
- Gigante ★★★ – R$ 133,00
- Gigante ★★ – R$ 152,00
- Estatutário / Norte a Sul – R$ 190,00
- Camisas Negras – R$ 266,00
Setor Leste Inferior
- Gigante ★★★★★ – R$ 112,50
- Gigante ★★★★ – R$ 135,00
- Gigante ★★★ – R$ 157,50
- Gigante ★★ – R$ 180,00
- Estatutário / Norte a Sul – R$ 225,00
- Camisas Negras – R$ 315,00
Setor Oeste Inferior
- Gigante ★★★★★ – R$ 150,00
- Gigante ★★★★ – R$ 180,00
- Gigante ★★★ – R$ 210,00
- Gigante ★★ – R$ 240,00
- Estatutário / Norte a Sul – R$ 300,00
- Camisas Negras – R$ 420,00
Valores para o público geral
- Sul (Vasco): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00
- Leste Superior (Vasco): Inteira R$ 380,00 | Meia R$ 190,00
- Leste Inferior (Vasco): Inteira R$ 450,00 | Meia R$ 225,00
- Oeste Inferior (Vasco): Inteira R$ 600,00 | Meia R$ 300,00
- Maracanã Mais (Vasco): Inteira R$ 2.000,00 | Meia R$ 1.037,50
- Norte F (Vasco): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00
- Norte E (Visitante): Inteira R$ 300,00 | Meia R$ 150,00
Cronograma de vendas e resgates
- Sócios (online): 16/12 – 10h
- Estatutários e Dinamite Eterno: 16/12 – 10h
- Gigante ★★★★★: 16/12 – 12h
- Gigante ★★★★: 16/12 – 18h
- Gigante ★★★: 16/12 – 22h
- Gigante ★★ e Norte a Sul: 17/12 – 10h
- Camisas Negras / Coração Infantil: 17/12 – 12h
- Público geral e visitante: 17/12 – 14h
- Resgate de gratuidade: 18/12 – 10h até 19/12 – 17h
- Encerramento das vendas: 21/12 – 19h15
