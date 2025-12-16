menu hamburguer
Vasco

Vasco divulga relacionados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Gigante da Colina enfrenta o Corinthians no jogo de ida nesta quarta-feira (17)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
14:11
Fernando Diniz em Fluminense x Vasco pela semifinal da Copa do Brasil
imagem cameraFernando Diniz em Fluminense x Vasco pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
O Vasco da Gama divulgou nesta terça-feira (16) a lista de jogadores relacionados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A partida acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

A equipe comandada por Fernando Diniz terá poucos desfalques para a decisão. Adson e Jair seguem fora por conta de lesões graves e já estão afastados há algum tempo. Lucas Piton, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo na partida contra o Mirassol e segue sem condições de jogo.

Com a ausência de Piton, Puma Rodríguez seguirá atuando na lateral esquerda. O uruguaio foi decisivo na semifinal, ao converter o pênalti que garantiu a classificação vascaína para a grande final da competição nacional.

Confira a lista completa de relacionados do Vasco:

  • Andrés Gómez
  • Barros
  • Coutinho
  • Cuesta
  • David
  • Fuzato
  • GB
  • Hugo Moura
  • Léo Jardim
  • Lucas Freitas
  • Lucas Oliveira
  • Mateus Carvalho
  • Matheus França
  • Nuno Moreira
  • Pablo
  • Paulinho
  • Paulo Henrique
  • Puma Rodríguez
  • Rayan
  • Robert Renan
  • Tchê Tchê
  • Thiago Mendes
  • Vegetti
  • Victor Luis

O Vasco busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem ao jogo de volta, que será disputado no Maracanã, com expectativa de casa cheia e forte apoio da torcida cruzmaltina.

Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos
Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

