Vasco divulga relacionados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Gigante da Colina enfrenta o Corinthians no jogo de ida nesta quarta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama divulgou nesta terça-feira (16) a lista de jogadores relacionados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A partida acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Corinthians inicia venda de ingressos para final com o Vasco; veja os valores
Corinthians
Corinthians x Vasco: veja a premiação em jogo na final da Copa do Brasil
Lance! Biz
Arbitragem para Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil divide opiniões: ‘Medo’
Fora de Campo
➡️ Vasco inicia venda de ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil
A equipe comandada por Fernando Diniz terá poucos desfalques para a decisão. Adson e Jair seguem fora por conta de lesões graves e já estão afastados há algum tempo. Lucas Piton, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo na partida contra o Mirassol e segue sem condições de jogo.
➡️ Corinthians x Vasco na Copa do Brasil: saiba qual elenco vale mais
Com a ausência de Piton, Puma Rodríguez seguirá atuando na lateral esquerda. O uruguaio foi decisivo na semifinal, ao converter o pênalti que garantiu a classificação vascaína para a grande final da competição nacional.
Confira a lista completa de relacionados do Vasco:
- Andrés Gómez
- Barros
- Coutinho
- Cuesta
- David
- Fuzato
- GB
- Hugo Moura
- Léo Jardim
- Lucas Freitas
- Lucas Oliveira
- Mateus Carvalho
- Matheus França
- Nuno Moreira
- Pablo
- Paulinho
- Paulo Henrique
- Puma Rodríguez
- Rayan
- Robert Renan
- Tchê Tchê
- Thiago Mendes
- Vegetti
- Victor Luis
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
O Vasco busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem ao jogo de volta, que será disputado no Maracanã, com expectativa de casa cheia e forte apoio da torcida cruzmaltina.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias