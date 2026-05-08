Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

À medida que o esporte internacional se aproxima de um novo ciclo de grandes eventos, como a Copa do Mundo Fifa 2026, cresce a exposição de atletas, árbitros e seleções a ambientes de pressão intensa, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Em períodos como esse, a cobrança pública se intensifica e, nas redes sociais, muitas vezes se perde a noção de que há um ser humano do outro lado da tela, abrindo espaço para episódios de abuso, assédio e ataques direcionados.

continua após a publicidade

Esse cenário ficou evidente durante os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Diferentes modalidades registraram casos recorrentes de bullying e violência verbal no ambiente digital, revelando um padrão que vai além de reações isoladas de torcedores. No Brasil, a dimensão do problema é clara: um estudo conduzido em parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) apontou que 93% dos atletas brasileiros já sofreram algum tipo de abuso ou violência ao longo da carreira, incluindo violência psicológica e verbal.

A pressão associada à alta exposição também ajuda a contextualizar decisões recentes de atletas de alto rendimento. Em 2025, a tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou o encerramento antecipado de sua temporada para descansar o corpo e a mente. Episódios como esse reforçam que o impacto da exposição contínua não é apenas esportivo, mas também emocional e psicológico, especialmente em ciclos marcados por grandes eventos globais.

continua após a publicidade

➡️ Integridade no Esporte: confira todas as colunas

Grandes competições funcionam como catalisadores de atenção internacional. Erros técnicos, derrotas ou decisões controversas rapidamente se transformam em gatilhos para campanhas de ataques coordenados, muitas vezes anônimos, que extrapolam o debate esportivo e atingem a esfera pessoal de atletas e árbitros.

Diante desse contexto, tornou-se evidente que respostas pontuais não são suficientes. A simples exclusão manual de comentários ofensivos, após a exposição do atleta, já se mostrou limitada diante do volume, da velocidade e da agressividade do ambiente digital. O esporte passou a demandar políticas permanentes de prevenção, detecção e resposta, capazes de lidar com riscos que se manifestam fora das arenas, mas produzem efeitos concretos dentro delas. Nesse debate, iniciativas como o Safe Sport

ajudam a ilustrar uma mudança de abordagem, ao integrar prevenção, educação e resposta a abusos no ambiente esportivo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Debate sobre saúde mental deixou de ser periférico no esporte

Ferramentas tecnológicas passaram a ocupar um papel relevante ao permitir a identificação de padrões de linguagem abusiva e a redução da exposição direta de atletas a conteúdos ofensivos em tempo real. Ainda assim, tecnologia sem educação e sem mecanismos claros de responsabilização institucional é insuficiente. A experiência prática demonstra que ações educativas são essenciais para preparar atletas e

profissionais do esporte a compreender riscos digitais, reconhecer abordagens abusivas e adotar estratégias mais seguras nas redes sociais. Da mesma forma, a capacidade investigativa torna-se indispensável quando o abuso ultrapassa o campo simbólico e passa a representar ameaça concreta à integridade física e psicológica.

O debate sobre saúde mental deixou de ser periférico no esporte. Ambientes hostis, físicos ou digitais, aumentam riscos de ansiedade, depressão e esgotamento, comprometendo não apenas resultados imediatos, mas também a longevidade das carreiras. O enfrentamento do abuso no esporte exige cooperação entre entidades esportivas, atletas, plataformas digitais e autoridades públicas.

À medida que o esporte se prepara para um dos maiores eventos de sua história recente, rever a forma como lida com abuso, pressão e saúde mental não é apenas uma demanda ética, mas uma condição essencial para preservar a credibilidade, os valores e o futuro das competições.

ntegridade no Esporte, com Felippe Marchetti: leia mais colunas

Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte. Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.

➡️ Integridade no Esporte: por que combater o match-fixing exige inteligência compartilhada

➡️ O lado oculto do futebol: como o crime organizado manipula resultados e apostas

➡️ Integridade no Esporte: Por que a educação é prioridade

Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte. Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.