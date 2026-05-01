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Olá, amigos, tudo bem?

Espero que todos estejam curtindo o feriado de 1º de maio, descansando ou trabalhando.

Não poderia começar minha coluna de hoje sem render homenagens ao nosso querido e inesquecível Ayrton Senna, que nos deixou exatamente neste dia, em 1994. São 32 anos sem sua presença física, mas nunca deixou de estar de maneira permanente em nossos corações e mentes. Ele foi um piloto maravilhoso e foi inspiração – e ainda é – para diversas gerações de pilotos no mundo todo, sempre proporcionando muitas alegrias e emoções.

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Retorno ao Indianapolis Motor Speedway

E por falar em alegrias e emoção, foi justamente isso que senti ao voltar ao Indianapolis Motor Speedway nesta semana, nos dias 28 e 29 de abril, terça e quarta, dias do Indy 500 Open Test, que é o início da preparação para a Indy 500, no dia 24 de maio agora. Vou confessar para vocês, eu parecia uma criança num parque de diversões de tão feliz que eu fiquei quando comecei a acelerar o meu Dallara Honda #06 da Meyer Shank Racing (MSR).

Indianapolis é um lugar verdadeiramente mágico. Estou indo para minha 26ª Indy 500, já venci quatro vezes, cheguei no P2 três vezes e, mesmo assim, basta pisar naquele lugar que meu coração acelera diferente. E não é só comigo, pois já ouvi a mesma história de gente como Rick Mears e Mario Andretti. O próprio Roger Penske, que agora é dono de tudo aquilo, sente uma emoção especial na Indy 500.

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Foto: Penske Entertainment / Divulgação

Mas, antes disso, a correria foi grande. No final de semana passado, estive em Interlagos para participar da etapa 3 do BRB Stock Car Pro Series, no Autódromo Municipal José Carlos Pace. Foram dois dias de intenso trabalho na equipe Mercado Livre Racing e quase não consegui me despedir direito do pessoal, pois saí correndo para o aeroporto. Ainda no domingo, peguei um voo direto para New York e, de lá, para Indianapolis.

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Trabalho proveitoso

Posso dizer a vocês, sem medo de errar, que o trabalho em Indianapolis foi muito proveitoso. Nos dois dias, dei mais de 200 voltas, ou seja, uma Indy 500 inteira e mais um pouquinho. Conseguimos testar soluções e alternativas para o Qualifying e a corrida, dentro de um planejamento muito bom do pessoal da MSR e da Chip Ganassi Racing, que presta assessoria técnica para a gente.

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O mais legal de tudo é que, nesse mesmo treino, no ano passado, as coisas não pareciam boas no início e tivemos de ralar muito até o dia da corrida, mas dessa vez o panorama é bem melhor. Claro que temos muita coisa a fazer ainda no carro, mas quando a gente já parte de um ponto bom, o trabalho fica muito mais focado e eficiente.

É isso, meus amigos. Forte abraço e até semana que vem!

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