Relatório global de integridade aponta recuo na manipulação e avanço no monitoramento do futebol

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A integridade esportiva deixou de ser apenas um tema regulatório para se tornar um dos pilares de sustentabilidade do esporte moderno. Em um ambiente marcado pela expansão global das apostas e pela crescente digitalização das competições, proteger a imprevisibilidade do jogo passou a ser também uma questão de governança e confiança pública.

continua após a publicidade



Os dados mais recentes indicam avanços nesse esforço. O relatório* Integrity in Action 2025: Global Analysis & Trends, da Sportradar, analisou mais de 1 milhão de eventos esportivos em 70 modalidades ao longo de 2025 e identificou 1.116 partidas com indícios de manipulação, uma redução de 1% em relação a 2024. Em termos proporcionais, mais de 99,5% dos eventos monitorados ocorreram sem qualquer suspeita, indicador que aponta para maior estabilidade no sistema global de monitoramento.



O futebol continua sendo o esporte com maior número absoluto de alertas, com 618 partidas suspeitas registradas em 2025, algo proporcional à sua dimensão global e ao volume de apostas associado. Na sequência aparecem o basquete (233casos), o tênis (78), o tênis de mesa (65) e o críquete (59). A distribuição dos casos mostra uma tendência relevante: a manipulação de resultados tem se tornado cada

vez mais dispersa entre diferentes modalidades, em vez de concentrada em um único esporte.

continua após a publicidade

➡️ Integridade no Esporte: confira todas as colunas

Avanço tecnológico no monitoramento de apostas



Outro fator destacado pelo relatório é o avanço tecnológico no monitoramento de apostas. Sistemas de detecção baseados em inteligência artificial ampliaram significativamente a capacidade de análise em tempo real de grandes volumes de dados. Em 2025, o número de partidas suspeitas identificadas com apoio de IA cresceu 56%, refletindo o uso de modelos de machine learning capazes de detectar

padrões irregulares que muitas vezes passam despercebidos por métodos tradicionais.



A dimensão geográfica também revela tendências importantes. A Europa permanece com o maior número absoluto de casos, embora tenha registrado queda em relação ao ano anterior. A América do Sul também apresentou redução no número de partidas suspeitas, enquanto Ásia, África e América do Norte e Central registraram aumentos modestos, indicando que a dinâmica da manipulação acompanha a evolução dos mercados de apostas e das estruturas de governança esportiva.

continua após a publicidade

No Brasil, o tema ganha relevância adicional com a consolidação do mercado regulado de apostas esportivas. O país, que já figura entre os cinco maiores mercados de apostas do mundo, vem ampliando suas estruturas de monitoramento e cooperação institucional. A parceria entre a Confederação

Brasileira de Futebol (CBF) e a Sportradar, por exemplo, expandiu o escopo de monitoramento para mais de 8.200 partidas por temporada, abrangendo competições masculinas e femininas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Copa do Mundo terá início em junho (Foto: Arte: Lance!/Adobe Stock)

Aumento no volume de apostas na Copa do Mundo



Esse debate também se intensifica diante da Copa do Mundo de 2026, que será a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas. O aumento no número de jogos e na exposição global tende a ampliar o volume de apostas associado ao torneio, o que reforça a necessidade de sistemas de monitoramento cada vez mais robustos e integrados.



Os dados mostram que a manipulação tende a prosperar em ambientes com menor transparência e governança. Por outro lado, quando tecnologia, educação e cooperação internacional avançam de forma coordenada, o espaço para atuação criminosa diminui. Proteger a imprevisibilidade do jogo não é apenas uma obrigação institucional. É preservar o elemento fundamental que sustenta a confiança no esporte.

Integridade no Esporte, com Felippe Marchetti: leia mais colunas

Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte. Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.

➡️ Integridade no Esporte: por que combater o match-fixing exige inteligência compartilhada

➡️ O lado oculto do futebol: como o crime organizado manipula resultados e apostas

➡️ Integridade no Esporte: Por que a educação é prioridade

Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte.

Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.

*Relatório completo disponível em: https://sportradar.com/content-hub/report/integrity-in-action-2025-global-analysis-trends/#contact