Relatório global de integridade aponta recuo na manipulação e avanço no monitoramento do futebol
O futebol continua sendo o esporte com maior número absoluto de alertas
A integridade esportiva deixou de ser apenas um tema regulatório para se tornar um dos pilares de sustentabilidade do esporte moderno. Em um ambiente marcado pela expansão global das apostas e pela crescente digitalização das competições, proteger a imprevisibilidade do jogo passou a ser também uma questão de governança e confiança pública.
Os dados mais recentes indicam avanços nesse esforço. O relatório* Integrity in Action 2025: Global Analysis & Trends, da Sportradar, analisou mais de 1 milhão de eventos esportivos em 70 modalidades ao longo de 2025 e identificou 1.116 partidas com indícios de manipulação, uma redução de 1% em relação a 2024. Em termos proporcionais, mais de 99,5% dos eventos monitorados ocorreram sem qualquer suspeita, indicador que aponta para maior estabilidade no sistema global de monitoramento.
O futebol continua sendo o esporte com maior número absoluto de alertas, com 618 partidas suspeitas registradas em 2025, algo proporcional à sua dimensão global e ao volume de apostas associado. Na sequência aparecem o basquete (233casos), o tênis (78), o tênis de mesa (65) e o críquete (59). A distribuição dos casos mostra uma tendência relevante: a manipulação de resultados tem se tornado cada
vez mais dispersa entre diferentes modalidades, em vez de concentrada em um único esporte.
Avanço tecnológico no monitoramento de apostas
Outro fator destacado pelo relatório é o avanço tecnológico no monitoramento de apostas. Sistemas de detecção baseados em inteligência artificial ampliaram significativamente a capacidade de análise em tempo real de grandes volumes de dados. Em 2025, o número de partidas suspeitas identificadas com apoio de IA cresceu 56%, refletindo o uso de modelos de machine learning capazes de detectar
padrões irregulares que muitas vezes passam despercebidos por métodos tradicionais.
A dimensão geográfica também revela tendências importantes. A Europa permanece com o maior número absoluto de casos, embora tenha registrado queda em relação ao ano anterior. A América do Sul também apresentou redução no número de partidas suspeitas, enquanto Ásia, África e América do Norte e Central registraram aumentos modestos, indicando que a dinâmica da manipulação acompanha a evolução dos mercados de apostas e das estruturas de governança esportiva.
No Brasil, o tema ganha relevância adicional com a consolidação do mercado regulado de apostas esportivas. O país, que já figura entre os cinco maiores mercados de apostas do mundo, vem ampliando suas estruturas de monitoramento e cooperação institucional. A parceria entre a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) e a Sportradar, por exemplo, expandiu o escopo de monitoramento para mais de 8.200 partidas por temporada, abrangendo competições masculinas e femininas.
Aumento no volume de apostas na Copa do Mundo
Esse debate também se intensifica diante da Copa do Mundo de 2026, que será a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas. O aumento no número de jogos e na exposição global tende a ampliar o volume de apostas associado ao torneio, o que reforça a necessidade de sistemas de monitoramento cada vez mais robustos e integrados.
Os dados mostram que a manipulação tende a prosperar em ambientes com menor transparência e governança. Por outro lado, quando tecnologia, educação e cooperação internacional avançam de forma coordenada, o espaço para atuação criminosa diminui. Proteger a imprevisibilidade do jogo não é apenas uma obrigação institucional. É preservar o elemento fundamental que sustenta a confiança no esporte.
Felippe Marchetti, Doutor em integridade e medidas anticorrupção no esporte. Atua como Diretor de Integridade da Sportradar na América Latina.
*Relatório completo disponível em: https://sportradar.com/content-hub/report/integrity-in-action-2025-global-analysis-trends/#contact
