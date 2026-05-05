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O recorte das semifinais da Champions deste ano é fascinante porque coloca, de um lado, um confronto extremamente mental e estratégico (Arsenal x Atlético) e, do outro, um jogo de pura combustão ofensiva (PSG x Bayern). E isso importa porque, em mata‑mata, não é só quem joga melhor, e sim quem impõe o seu tipo de jogo ao adversário. E aqui, cada semifinal tem um favorito claro em termos de encaixe, mas não necessariamente em termos de segurança.

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Comecemos por Arsenal x Atlético de Madrid. O Arsenal chega com mando, com volume, com capacidade de instalar o jogo no campo rival e com um modelo muito mais confortável no Emirates. Os números ajudam a contar essa história: 22 vitórias em 28 jogos em casa, média de 2,2 gols marcados e só 0,5 sofridos. O Emirates vira uma espécie de zona de oxigênio onde o Arsenal pressiona mais alto, recupera mais rápido e encontra o jogo posicional que Arteta tanto quer.

Do outro lado, o Atlético chega descansado, mas frágil fora de casa. O Simeone clássico que matava jogo longe do Metropolitano não existe nesta temporada. São 11 derrotas em 28 partidas como visitante e 42 gols sofridos: média alta para um time que, historicamente, se orgulhava de ser intransponível. E embora o Atléti saiba reagir a modelos mais agressivos (eliminou o Barcelona duas vezes e sufocou o Arsenal por 30 minutos no Metropolitano), o problema aqui é constância. O time de Simeone hoje faz bons trechos, não bons jogos.

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Kvaratskhelia e Olise durante a primeira partida semifinal da Champions entre PSG e Bayern de Munique (Foto: Franck Fife / AFP)

A beleza do caos no futebol

O outro lado da chave é puro caos organizado. O jogão PSG x Bayern entregou nove gols, 70 dribles, linha alta perseguindo até a bandeira de escanteio e uma aula de como o futebol de elite vive de atacar antes de pensar. O Bayern, mesmo derrotado, mostrou sua força vertical, seu trio criativo absurdo e um Harry Kane que se transformou em 9, 10 e até lateral no mesmo jogo. Mas sofreu porque enfrentou um PSG que entendeu o que é punir espaço com velocidade e inteligência.

Por isso, a semifinal alemã-francesa é menos sobre controle e mais sobre quem erra por último. O Bayern tem poder de fogo para virar em qualquer contexto, mas enfrenta um PSG que parece mais estável emocionalmente e menos propenso a entrar em pane nos momentos mais quentes. É por isso que o supercomputador da OPTA entrega 57,8% de chance de o PSG avançar (veja quadro abaixo), não porque seja melhor individualmente, mas porque o conjunto francês hoje reage melhor aos cenários de pressão extrema.

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Nem sempre o melhor

Projetando a final: o Arsenal é o favorito natural na sua chave, não só pelo encaixe, mas pelo mando e pela irregularidade do Atlético fora de casa. Do outro lado, o PSG leva vantagem estrutural, mas o Bayern carrega o maior teto técnico da competição. O cenário mais provável da Champions hoje é Arsenal x PSG. Mas se o Bayern sobreviver ao Allianz em modo avalanche, vira imediatamente o maior candidato ao título.

Quem irá chegar na final da Champions? Se tivesse que cravar hoje: Arsenal passa com autoridade; PSG passa com dificuldade. Mas semifinal de Champions League sempre guarda espaço para uma noite em que o favorito perde o jogo que não podia perder. E essa é exatamente a graça desse torneio.

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Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

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