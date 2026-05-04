Bayern terá estreia de camisa contra PSG na Champions League

O Bayern de Munique apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (4), o seu novo uniforme principal para a temporada 2026/2027. O modelo desenvolvido para o próximo ciclo promove um retorno ao visual mais tradicional do clube alemão, com a cor vermelha predominando por toda a peça e a exclusão dos detalhes e manchas brancas utilizados no design anterior. A estreia da camisa será contra o PSG, na quarta-feira (6), pela partida de volta das semifinais da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A nova camisa apresenta tons mais claros limitados apenas à gola e às mangas, onde estão posicionadas as três listras características da fornecedora de material esportivo. Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz foram os jogadores escolhidos para a campanha de lançamento. Veja foto:

continua após a publicidade

Nova camisa do Bayern de Munique fará estreia contra o PSG pela Champions League (Foto: Reprodução)

Estreia na Champions

A nova camisa já possui data marcada para ser vista em campo pela primeira vez. A estreia oficial ocorrerá nesta quarta-feira (6), quando o Bayern de Munique receberá o Paris Saint-Germain na Allianz Arena, em partida válida pelo jogo de volta das semifinais da Champions League.

Além do torneio europeu, o uniforme também deverá ser utilizado nos dois compromissos restantes da equipe na atual edição da Bundesliga, competição na qual o clube bávaro já garantiu o título de forma antecipada. A diretoria informou que os modelos alternativos, correspondentes aos uniformes dois e três, serão divulgados nas próximas semanas.

continua após a publicidade

No futebol feminino, as jogadoras do Bayern de Munique utilizarão o novo uniforme para o próximo dia 9 de maio, diante do Frankfurt, pela Frauen-Bundesliga, na qual o clube Bávaro também já se sagrou campeão de forma antecipada.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.