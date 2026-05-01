O técnico Luis Enrique concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (1) e rebateu as críticas direcionadas ao desempenho defensivo do PSG na vitória por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, na última terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. O comandante, que busca levar a equipe francesa à sua segunda final consecutiva no torneio, classificou as avaliações negativas sobre o placar elástico como infundadas e defendeu o espetáculo proporcionado no Parque dos Príncipes.

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Questionado sobre a percepção de que o alto número de gols indicaria uma fragilidade tática de ambas as equipes, Luis Enrique foi enfático ao rejeitar a premissa. O treinador afirmou que o embate foi pautado pela excelência ofensiva e que e que qualquer um que a critique "tem uma opinião de m*". O espanhol ressaltou que o estilo de jogo apresentado agradou à grande maioria dos espectadores e que a equipe alemã se provou o adversário mais complexo enfrentado sob o seu comando em Paris.

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— É como na vida, há opiniões em todo lugar. Não acho importante respeitar todas as opiniões, porque se for uma opinião ruim, não há motivo para respeitá-la. São opiniões sem fundamento. Há pessoas que gostam de futebol jogado assim, elas são a maioria, e eu sou uma delas. Mas alguns não gostam. O que eu acho é que mostramos que a maioria gostou da partida, e isso é o mais importante. Eles são o adversário mais difícil que enfrentei com o PSG — declarou o treinador.

Luis Enrique comanda PSG contra o Flamengo, no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Análise tática detalhada

Luis Enrique revelou ter dedicado mais tempo do que o habitual para estudar os lances do jogo de ida. O comandante destacou o empenho defensivo de jogadores com características primordialmente ofensivas, como Harry Kane e Ousmane Dembélé, para justificar a sua visão de que a partida não foi marcada por falhas individuais no setor de marcação, mas sim pela qualidade dos ataques.

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— Que nível ambas as equipes têm, que nível têm seus atacantes. Um placar de 5 a 4 pode parecer catastrófico para as defesas, mas somos duas das melhores equipes defensivas, junto com o Arsenal. Foi um jogo diferente. Para mim, foi uma partida de futebol única. Se normalmente dedico três horas à análise, desta vez foram cinco horas para PSG e Bayern. Houve jogadas incríveis, tanto no ataque quanto na defesa. Não houve um único erro defensivo, o que tornou este jogo magnífico. Vejam como Kane e Dembélé defenderam — explicou o técnico.

Por fim, o treinador espanhol comentou sobre a preparação para o confronto de volta, que definirá o finalista da Champions League. O PSG terá que atuar na Alemanha sem a presença do lateral-direito Achraf Hakimi. Luis Enrique não poupou elogios ao jogador marroquino e reconheceu o peso da sua ausência para a estrutura da equipe.

— Hakimi, o que preciso explicar? O nível dele? Ele é titular, sempre joga em altíssimo nível. É uma máquina, é incrível. É como ter três jogadores. Infelizmente, ele não estará em Munique — concluiu.

Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

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