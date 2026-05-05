Arsenal e Atlético de Madrid revivem rivalidade europeia em duelo decisivo na Champions

Arsenal e Atlético de Madrid decidem nesta terça-feira (5) a primeira vaga na final da Champions League 2025/26. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Espanha, os Gunners recebem os Colchoneros em Londres, às 16h (horário de Brasília). Quem vencer garante lugar na decisão do dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste.

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O duelo de ida foi marcado por polêmicas. O Arsenal saiu na frente ainda no primeiro tempo: Gyokeres sofreu pênalti de Hancko aos 43 minutos e converteu a cobrança com um chute forte, abrindo o placar para os Gunners. Na segunda etapa, a resposta dos Colchoneros veio rápida. Aos 11 minutos, Julián Álvarez empatou de pênalti após toque de mão de Ben White em chute de Marcos Llorente. No fim do jogo, um pênalti marcado para o Arsenal foi revisado pelo VAR e anulado, mantendo o empate que deixou tudo em aberto.

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Julián Álvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A arma secreta do Arsenal: a bola parada

O Arsenal chega para a partida embalado. A equipe de Mikel Arteta recuperou a liderança da Premier League no último final de semana ao vencer o Fulham por 3 a 0, com dois gols de Gyokeres e um de Saka. Mas é nas jogadas de bola parada que os Gunners constroem grande parte de sua força ofensiva.

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Cerca de um terço dos gols do Arsenal na Premier League nesta temporada nasceu de faltas, escanteios, laterais ou pênaltis, uma marca bem acima da média para equipes de alto de tabela. Dos 67 gols da equipe londrina na temporada 2025/26, 17 começaram na bandeirinha de escanteio, um recorde na história do torneio.

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Foi justamente em uma cobrança de pênalti que os ingleses balançaram as redes no empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, semana passada, na abertura do confronto válido pelas semifinais da Champions, com Gyokeres marcando na penalidade máxima. Para o Atlético de Madrid, o dado é alarmante: a equipe de Diego Simeone sofreu nove gols originados em cobranças de escanteio nesta temporada.

O tabu inglês do Atlético de Madrid

Do lado espanhol, o técnico Diego Simeone poupou seus principais jogadores na vitória contra o Valencia no último sábado (2), pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, que não tem mais chances de título na liga, concentra todas as suas fichas na competição europeia.

O grande desafio dos Colchoneros, no entanto, é histórico. Nas últimas cinco visitas à Inglaterra, o Atlético de Madrid perdeu quatro vezes e venceu apenas uma. A única vitória espanhola em solo inglês desde então aconteceu em março de 2022, quando bateram o Manchester United por 1 a 0 em Old Trafford, com gol de Renan Lodi, pelas oitavas de final da Champions League.

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Após esse triunfo, vieram quatro derrotas consecutivas: para Manchester City (1 a 0), Liverpool (3 a 2), Tottenham (3 a 2) e para o Arsenal, ainda nesta temporada, na fase de liga da Champions. Na ocasião, os espanhóis saíram de campo com as cabeças abaixadas, já que sofreram uma goleada por 4 a 0.

Equilíbrio histórico entre os times

O confronto entre as duas equipes é equilibrado. Em seis partidas oficiais, são duas vitórias do Arsenal, uma do Atlético de Madrid e três empates. Na Champions League, são dois encontros: a vitória dos Gunners por 4 a 0 na fase de liga e o empate de ida. Curiosamente, o Arsenal nunca perdeu em casa para os espanhóis, enquanto o Atlético de Madrid jamais venceu os ingleses como visitante na competição.

Este não é o primeiro encontro decisivo entre os clubes. Na temporada 2017/18, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentaram na semifinal da Europa League. O jogo de ida, no Emirates Stadium, terminou empatado por 1 a 1, com gols de Lacazette e Griezmann, em partida marcada pela expulsão de Vrsaljko ainda no primeiro tempo. No jogo de volta, no Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu por 1 a 0 com gol de Diego Costa e avançou à final.

Jejum de finais e chance de título inédito

Tanto Arsenal quanto Atlético de Madrid buscam seu primeiro título na Champions League. Os Gunners chegaram à final apenas uma vez, em 2006, e saíram derrotados pelo Barcelona por 2 a 1. O Atlético de Madrid esteve na final da competição em três ocasiões (1974, 2016 e 2018) e acabou perdendo todas. Quem avançar à final em Budapeste terá a chance de erguer a "Orelhuda" pela primeira vez em sua história.

A outra semifinal será disputada na quarta-feira (6), entre Bayern de Munique e PSG, na Allianz Arena. A grande final está marcada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste.

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