Presidente da FPF entende reclamação do São Paulo, mas não condena arbitragem

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro, se manifestou nesta terça-feira (11) sobre o pênalti polêmico marcado para o Palmeiras na semifinal contra o São Paulo, durante reunião para definir questões sobre a final do Campeonato Paulista, entre o Verdão e o Corinthians.

O jogo aconteceu no Allianz Parque na segunda-feira (10). Com o pênalti assinalado em favor ao Palmeiras, o time alviverde eliminou o Tricolor. O lance aconteceu no primeiro tempo. Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem marcou o pênalti sem interferência do VAR. Raphael Veiga foi o responsável pela cobrança, anotando o único gol do jogo. Mas o entendimento dos são-paulinos é que Arboleda não encostou no atacante palmeirense. A "ausência" da análise do VAR também foi questionada pelo clube.

Reinaldo Carneiro destacou que entende as reclamações do São Paulo, mas ressaltou que, independentemente da escolha feita pela arbitragem em campo, o lance geraria polêmica. Desta forma, reconhece como pênalti válido para o Palmeiras.

Reinaldo Carneio, Leila e Casares antes do clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Lance muito discutido, absolutamente normal. Um lance que rezo para não acontecer porque quem é de futebol sabe. Se não tivesse dado o pênalti, quem estaria reclamando é o Palmeiras. Só que existe, e a gente garantir que aquele toque foi suficiente para desequilibrar o atacante é uma interpretação. Dois Fifas entenderam isso. Entendo a mágoa do torcedor do São Paulo, é um lance que para onde você decidisse iria ficar no desagrado. A arbitragem tem que passar despercebida - afirmou.

A análise do áudio foi divulgada pela FPF nesta terça-feira (11).

"Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna", argumentou Flávio, árbitro em campo, no início do lance. “Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque)", diz o áudio divulgado sobre o pênalti marcado para o Palmeiras.

"Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado", completou a arbitragem de vídeo na análise.

