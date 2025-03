A eliminação do São Paulo e classificação do Palmeiras no Campeonato Paulista se tornou alvo de uma forte polêmica envolvendo arbitragem. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (10), no Allianz Parque, e contou com um pênalti bastante polêmico que deu o gol da vitória para o time alviverde.

No primeiro tempo da decisão, Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem assinalou o pênalti, sem interferência do VAR. Raphael Veiga foi responsável pela conversão, anotando o único gol do jogo. Mas o entendimento dos são-paulinos é que Arboleda não encostou no reforço palmeirense.

Isso revoltou o lado do São Paulo e se tornou argumento de provocação para o Palmeiras. Do lado do Tricolor, a diretoria avisou que enviaria um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) solicitando os áudio da equipe responsável pelo VAR no clássico diante do Palmeiras.

Polêmicas com arbitragem acompanham Palmeiras e São Paulo há anos

O Palmeiras utilizou da polêmica e das reclamações do São Paulo como uma forma de alfinetar o rival nas redes sociais. O time fez um post que faz alusão a um fato que aconteceu em 2022, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu a falha ao não checar o impedimento de Calleri em jogada que culminou em pênalti para o Tricolor, mas informou que a máquina foi resetada (reiniciada), impedindo a checagem tardia solicitada pelo Palmeiras.

Em 2023, outra questão surgiu. Desta vez, pela Copa do Brasil naquele ano, quando Anderson Daronco anulou um gol de Calleri contra o Palmeiras nas quartas de final. O VAR havia recomendado rever o lance, mas o árbitro seguiu com a decisão.

Em 2024, pelo Campeonato Paulista, outras duas polêmicas surgiram. Uma delas envolvendo a não-expulsão de Richard Ríos. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e o lance aconteceu no gol de Alisson. A arbitragem seguiu com amarelo. Depois, o Tricolor reclamou de um pênalti, no mesmo jogo, que não foi marcado em cima de Luciano.

Ainda em 2024, mas no Brasileirão, o Palmeiras assumiu o lado de reclamar da arbitragem das escolhas. Em agosto, o lance que gerou polêmica envolveu uma suposta mão de Lucas Moura na bola, que não foi vista como penalidade.

Arbitragem protagonizou polêmicas entre Plamieras e São Paulo em decisão pelo Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o que foi dito na análise do mais recente lance polêmico

Após as polêmicas, a FPF divulgou o áudio do momento do lance. Na análise, Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, que estava na arbitragem de vídeo, conversaram. Segundo eles, Arboleda fez um "calço com a perna esquerda".

- Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna - argumentou Flávio.

- Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti está confirmado - responde a arbitragem de vídeo.