Julio Casares, presidente do São Paulo, fez duras críticas à arbitragem do clássico contra o Palmeiras. O Tricolor foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista após um pênalti polêmico marcado em favor ao rival no Allianz Parque.

Ao que tudo indica, Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem assinalou, sem chamar o VAR, e marcou o pênalti. Raphael Veiga ficou responsável pela conversão.

Casares, em entrevista após a partida, questionou o porquê da arbitragem de vídeo não ter sido acionada. Para ele, a arbitragem desta segunda (10) foi "pequena" e ressaltou que o time "segue com tranquilidade". De acordo com as palavras do presidente, mesmo após a eliminação, "o trabalho continua".

- O VAR esteve presente na partida? Essa foi uma arbitragem pequena. Um episódio triste que fica nos anais do futebol. Acho que tem erros e erros. Hoje foi horroroso. Se você ver todas as transmissões, todos os comentários. Nós estamos aqui com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e o trabalho segue - disparou Julio Casares.

Casares e Leila se encontraram no começo do clássico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo se despede do Campeonato Paulista

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (10), no Allianz Parque, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista.

Como o confronto foi disputado em jogo único, o Tricolor se despediu da competição na semifinal. A meta esportiva do clube era chegar, pelo menos, até a final do estadual.