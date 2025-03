Zubeldía ainda pressionado? Entenda planos do São Paulo com técnico

O São Paulo seguirá com Luis Zubeldía mesmo após eliminação do time nas semifinais do Campeonato Paulista. O treinador tem a confiança do elenco e da comissão técnica, e mesmo com o resultado negativo diante ao Palmeiras, a pressão vista na fase de grupos do estadual foi aliviada.

Após o confronto contra o Palmeiras, membros da direção do São Paulo se manifestaram e afirmaram que o trabalho de Zubeldía está assegurado.

O entendimento é que a eliminação não foi por falhas do time, mas por uma questão polêmica envolvendo a arbitragem - que marcou um pênalti em favor ao Palmeiras e está sendo contestado tanto pelos dirigentes quanto pela comissão técnica e atletas.

– Claro, continua. O Zubeldía continua na comissão técnica. Essa pressão foi feita do lado de fora e não do lado de dentro – disse o presidente Julio Casares após a partida de segunda-feira (10).

Por alguns momentos, neste início de temporada, Zubeldía chegou a ser alvo de críticas por parte da torcida. Inclusive, chegou a deixar alguns confrontos sob vaias, ainda mais quando o São Paulo viveu um período de cinco jogos sem vitórias, o que quase tirou o mando do clube das quartas de final, etapa na qual eliminou o Novorizontino em casa.

Zubeldía está assegurado em seu cargo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zubeldía, elenco e diretoria mantém boa relação

A relação entre Zubeldía, diretoria e jogadores é boa. Em situações mais complicadas neste começo de temporada, o tom de cobrança chegou a partir dos jogadores para eles próprios. Na época, uma reunião foi organizada para entender como buscar melhores resultados e o que os jogadores poderiam fazer para melhorar como equipe, segundo o Lance! apurou na época.

Agora, o São Paulo terá algumas semanas sem jogos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 30 de março, contra o Sport. De folga nesta terça, dia 11, o time volta a treinar na quarta-feira e segue até o final da semana trabalhando.