FPF define horários da decisão entre Corinthians e Palmeiras, no Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, em reunião na tarde desta terça-feira (11), as datas e os horários das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. A partida de ida da decisão será neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), com mando do Alviverde, no Allianz Parque.

O jogo de volta será com mando do Corinthians na quinta-feira seguinte, dia 27 de março. A bola rola na Neo Química Arena às 21h35 (de Brasília). Por ter a melhor campanha geral da competição, o Alvinegro tem o direito de decidir a final de duas partidas em casa. Vale ressaltar que os jogos terão torcida única, de acordo com a definição do Ministério Público de São Paulo.

Palmeiras e Corinthians empataram no Dérbi da fase de grupos do estadual. (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Corinthians no Paulistão

Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Corinthians avançou na primeira colocação do Grupo A, com 27 pontos em 12 rodadas.

Nas quartas de final, o Timão eliminou o Mirassol por 2 a 0, com gols de Romero e Memphis Depay. Já na semifinal, superou o Santos na Neo Química Arena, por 2 a 1, e seguiu na briga pelo título do Paulistão.

Campanha do Palmeiras

O Palmeiras garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista após depender de uma combinação de resultados na última rodada da fase de grupos. A equipe de Abel Ferreira avançou na segunda colocação do Grupo D, com 23 pontos, e, no mata-mata, não teve dificuldades para eliminar o São Bernardo, vencendo por 3 a 0, com dois gols de Estêvão.

Na semifinal, o Verdão recebeu o São Paulo no Allianz Parque e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo.

