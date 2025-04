Clube paulista prepara criação de SAF e atrai investimentos do mercado

Neste sábado (12), o Sertãozinho entra em campo com a missão de "passar a régua" e finalizar uma campanha irretocável na Série A3 do Campeonato Paulista. O clube tem a vantagem de dois gols diante do Monte Azul na decisão da divisão do estadual e pode retornar à segunda divisão após quatro anos. Na ida, venceu por 3 a 1. Mas não é só dentro de campo que a realidade do clube caminha para um horizonte positivo. Fora dele, o assunto que mais cresce é a possibilidade do time se tornar uma SAF.

O caminho para a venda do clube para possíveis investidores está avançado. Em entrevista exclusiva ao Lance! Biz, o atual dono da equipe, o empresário Régis Vilas Boas, detalhou como está a estruturação da equipe para a transformação em SAF e afirmou que investidores já estão se movimentando para monitorar investimentos no Sertãozinho.

- Estamos recebendo ligações de pessoas interessadas em participar do clube, investir, querem entender melhor o modelo, mas são pessoas que ainda preciso aprofundar e tentar evoluir uma conversa. [...] A gente tem vários formatos de parceria entabulados, já prontos. A gente tem business plan todo preparado, com investimentos, retorno esperado... Temos modelos de mais de um parceiro. Como eu te falei, a gente buscou um fundo de investimento que estruturou tudo isso para gente, modulou as formas de investimento, então temos várias opções - detalha Régis, que afirma que busca tem partido muito mais do investidores do que do próprio clube.

Sertãozinho conquistou acesso para a Série A2 do Paulistão. (Foto: Celio Messias/Ag.Paulistão)

O empresário está no cargo de dono do Sertãozinho desde 2021, quando a equipe saiu da gestão de 25 anos de Toninho Savegnago, e se transformou em clube-empresa. Nessa época, a equipe havia acabado de ser rebaixada para a terceira divisão estadual e, desde então, luta para retomar um espaço de relevância no futebol paulista. Apesar de ter sido comprado e formatado pelo advogado Régis Vilas Boas no fim daquele ano, só agora a SAF se transformou em realidade.

Vilas Boas destaca que o processo está avançado. A formatação do estatuto do clube em SAF já foi aprovado pelos conselheiros do Sertãozinho, o que libera o clube para acertar com novos investidores a partir de agora. O empresário afirma que alguns fatores contribuíram para facilitar a transformação da equipe para uma Sociedade Anônima do Futebol. Entre elas, dívidas zeradas e estrutura muito enxuta. O atual dono afirmou que, até mesmo antes da finalização do processo, os contatos chegavam interessados em investir no Touro dos Canaviais.

- A gente tem uma estrutura muito enxuta, o clube é um dos raros que não tem endividamento nenhum. Isso é um diferencial muito grande, porque clube com endividamento, na verdade, você não sabe o tamanho do buraco, não tem como você prever isso, tem uns passivos ocultos que você não tem como administrar. Então o meu clube já tem um diferencial muito grande por não ter isso. Sempre fomos sondados, sempre existiram investidores interessados em ouvir a situação do clube e a posição - completa.

Construção de um CT

A forma como dinheiro será usado também já começou a ser desenhada por Régis desde o começo da estruturação da SAF, Sem dúvidas, a melhoria do elenco faz parte do processo da chegada de investidores, mas não é o único polo importante nessa estrutura. O dono do Sertãozinho destaca que todas as negociações incluem a construção de um novo centro de treinamento para atender todo o clube, do futebol masculino profissional, de base e equipes femininas que poderão ser criadas.

O gestor explica que a inclusão do CT nas negociações é essencial e que não é um projeto complexo ou que possa afastar interessados em negociar com o Sertãozinho.

- A gente acha essencial como primeiro investimento a montagem de um centro de treinamento. Para recebermos mais atletas jovens e estruturar melhor o dia a dia do profissional. Então, dependendo do modelo, a gente tem um tamanho. Nossos projetos de CT são modulares, você pode fazer de dois, três, quatro, cinco módulos... A prioridade que a gente busca no investidor é montar um CT moderno e eficiente - afirmou o empresário.

Desempenho esportivo ajudou na transformação em SAF

Dono da 4ª melhor campanha entre os 16 clubes da primeira fase de pontos corridos, o Sertãozinho passou pelo Catanduva nas quartas de final, eliminou o tradicional Marília na semifinal e largou na frente no duelo contra o Monte Azul na decisão.

No jogo de ida, o Sertãozinho bateu rival por 3 a 1 jogando em casa, no Fredericão, com gols de Wágner, Luciano e João Salles. Antes de perder para o Marília na volta das semis (o que não alterou a classificação), o Touro chegou a ficar 13 jogos seguidos sem perder. Para Régis Vilas Boas, o bom desempenho dentro das quatro linhas beneficiou o clube e expandiu ainda mais a possibilidade de novos investidores na equipe.

- Com a performance que a gente teve esse ano, hoje eu posso falar, eu acho que foi justa a nossa subida. Porque ao longo de todo o campeonato a gente sempre ficou entre os três melhores do campeonato. A gente tem uma equipe muito equilibrada e isso naturalmente chamou a atenção de investidores. [...] Cinco potenciais parceiros apareceram e ficaram mais interessados depois do acesso. Então uma coisa que é interessante dizer é que o Campeonato Paulista é muito valorizado - destacou.

Sertãozinho venceu o jogo de ida da final do Paulistão A3. (Foto: Celio Messias/Ag.Paulistão)

Previsão de investimento

Apesar dos contatos revelados pelo dono do Sertãozinho, o empresário não abre o jogo sobre os valores exatos que estão sendo buscados por ele e pela atual gestão. Entretanto, alguns pontos estão sendo colocados como prioridades nas negociações com os possíveis investidores.

Além da construção do novo CT, Régis Vilas Boas quer o clube competitivo e no mesmo patamar dos demais na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A divisão conta com nomes tradicionais do estado, como Santo André, Ituano e a Ferroviária, clube que está na segunda divisão nacional e é um dos exemplos de equipes do interior do estado que receberam investimentos e tiveram sucesso esportivo.

- Cada clube tem o seu tamanho, está na sua história e na sua colocação dentro dos campeonatos. Mas o que eu posso te falar é que a gente hoje trabalha com números de clube da Série A2 mesmo. As pessoas que já nos procuraram no passado, e estamos muito bem posicionados no campeonato praticamente o ano todo, eles já acreditavam e apostavam na possibilidade da gente subir. Então a gente já vinha conversando em investimentos para o nível de Série A2 mesmo - completou.