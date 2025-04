Corinthians: funcionários trabalharam até de madrugada por preparação do elenco campeão Paulista

Antes de conquistar o título paulista diante do Palmeiras, o Corinthians protagonizou uma verdadeira operação nos bastidores para garantir que seus principais jogadores estivessem em plena forma na grande decisão. Essas histórias foram contadas pela TV Corinthians, no quadro ‘Em Estado de Loucura’.

Sob o comando de Tiago Maranhão, o coordenador de fisioterapia do clube, Bruno Gorgatte, detalhou a operação que envolveu José Martínez e André Carrillo. Ele foi enviado à Venezuela com o objetivo de "resgatar" os atletas, que estavam servindo às suas seleções nas Eliminatórias, para garantir que chegassem em plenas condições físicas à final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

— Criou-se uma logística para isso, de um processo que já existe no clube, que é o recovery pós-jogo. Eles estavam na Venezuela, e criou-se a situação de ir e fazer o recovery no avião. É muito legal porque o atleta se sente valorizado, por ser algo diferente, por causa da final. Acabou dando certo, pois eles acabaram jogando — disse Bruno Gorgatte, coordenador da fisioterapia do clube.

— Eles ficaram surpresos (ao encontrar Bruno no avião). Eles falaram: ‘Pô, parece tratamento de estrela’. E eu respondi: ‘Vocês são as estrelas’. Não só eles, como todos os atletas. Foi uma iniciativa do clube, do presidente, do Fabinho (Soldado) — completou.

Tratamento especial para Memphis antes da final

Um dos destaques na preparação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista foi a atenção especial dedicada a Memphis Depay. O atacante holandês recebeu um tratamento digno de estrela, com sessões personalizadas de fisioterapia, cuidados nutricionais e acompanhamento próximo de seu staff, em uma ação integrada dos departamentos.

Reverson Pimentel, coordenador de performance, destacou o esforço coletivo dos profissionais envolvidos na recuperação dos atletas e ressaltou o papel de Márcio, massagista que já acompanha Memphis, como peça fundamental nesse processo. Segundo ele, mesmo diante do cansaço, houve uma mobilização impressionante no centro de treinamento.

Corinthians venceu o Palmeiras na final do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Quem acompanhou foi o Márcio, massagista, que é um cara que costuma fazer massagens no Memphis. A curiosidade é que, no dia seguinte, independentemente da exaustão do funcionário, havia brilho nos olhos e satisfação por contribuir, nem que fosse com 10%, para o desempenho do atleta em campo. Essas histórias os torcedores não sabem, a não ser que a gente conte - disse Reverson.

- Ele ficou até 1h da manhã, usou toda a estrutura do clube. Nenhum funcionário se queixou de ficar — todos permaneceram com muito orgulho. Teve fisioterapeuta que disse: “Independente de precisar, quero ficar para ajudar.” Então, houve uma mobilização total no CT - completa.

Corinthians e nutrição

Guilherme Oliveira, profissional do departamento de nutrição do clube, destacou a importância dos cuidados alimentares no desempenho dos jogadores, especialmente em momentos decisivos da temporada, e destacou Memphis Depay.

— A forma como o atleta vai chegar aqui é sempre um mistério, por mais que tenhamos contato com eles. Só vamos ter uma noção quando encontrarmos com ele. A gente sabe que, na nutrição, a alimentação, hidratação e suplementação interferem diretamente na performance dos atletas. É importante que, quando eles chegam, a gente reforce essa alimentação e suplementação. O Memphis é um atleta que se cuida bastante, tem um staff fora do clube com o qual mantemos contato constante. Ele confiou ao clube essa responsabilidade… a estrutura do clube é de primeiro mundo - finalizou.