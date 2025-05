A temporada 2025 no futebol brasileiro é marcada por uma mudança significativa na forma de consumir as transmissões dos jogos. Divididos em duas ligas, LFU e Libra, os clubes passaram a negociar seus direitos de transmissão do Brasileirão em blocos separados, o que consolidou um movimento que já estava em crescimento: exibição de partidas no em streamings e plataformas digitais. O YouTube é um desses canais em ascensão e divulgou nesta quarta-feira (21) dados inéditos sobre a audiência do futebol em sua plataforma.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Lance! Biz teve acesso aos números durante evento na sede do Google, em São Paulo, que ilustram as estratégias tomadas pela plataforma e indicam um cenário positivo para a marca, que já é um espaço consolidado de consumo de entretenimento, e agora tem sua própria trajetória dentro do mercado do futebol. Em 2024, foram mais de 2 bilhões de horas de conteúdo de futebol consumidos no YouTube Brasil, o que inclui as transmissões de jogos, programas esportivos, entrevistas e cortes com lances das partidas.

Esse ecossistema de transmissões ao vivo no YouTube Brasil como um canal oficial que adquiriu direitos de transmissão iniciou em 2022, quando exibiu seu primeiro Campeonato Paulista. O estadual pode ser considerado o principal produto exibido na plataforma, que em 2025 foi comprado pela Live Mode, dona da Cazé TV, e teve números chamativos de audiência.

continua após a publicidade

Em comparação com 2022, a plataforma teve um crescimento de 436% na audiência de estreia do campeonato. O São Paulo foi o clube que esteve nos jogos da primeira rodada nas duas ocasiões. Há três anos, o Tricolor estreou contra o Guarani e teve um pico de 270 mil aparelhos conectados contra 1,4 milhões neste ano, no duelo do time contra o Água Santa.

➡️ Onde assistir ao Brasileirão 2025? Entenda divisão dos direitos de transmissão

A final do Paulistão 2025 foi uma das maiores audiências do YouTube com futebol. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mais conteúdo e mais tempo de tela

O crescimento das plataformas de streaming e do próprio YouTube como plataformas de transmissão de futebol não é à toa. O comportamento de consumo dos brasileiros aponta para essa tendência, com um crescimento de 20% entre 2023 e 2024.

continua após a publicidade

Ao analisar o panorama geral das TVs conectadas (CTVs) - que reúnem as plataformas digitais de streaming - o crescimento foi de 35%. Para 2025, por exemplo, o Brasileirão tem o Prime Video com direito de exibir um jogo por rodada, o que indica a continuidade desse crescimento.

O mercado brasileiro, um dos mais representativos quando se fala de do consumo de futebol, é um medidor importante dessas tendências, que também são vistas na perspectiva global. Na temporada passada, 23% dos seus direitos de transmissão negociados estão associados às plataformas de streaming em todo mundo. O movimento representa um investimento próximo de US$ 1 bilhão de dólares, ou R$ 5,6 bilhões na cotação atual. Nos últimos quatro anos, a cifra cresceu quatro vezes.

Paulistão é considerado 'case de sucesso' do YouTube

O Campeonato Paulista é o que tem acordo mais longevo com o YouTube para transmissões, hoje feito através da Live Mode, dona da Cazé TV. Além do crescimento de audiência registrado na estreia do São Paulo, a final também registrou um números expressivos e que indicam que a experiência de consumo dentro da plataforma apresenta uma grande variedade.

Os executivos do Google e YouTube explicam que os conteúdos produzidos ocupam espaços diferentes e têm funções diferente na experiência do consumidor. Foram 40 lives exibidas na plataforma ao longo do dia da final entre Corinthians e Palmeiras, além de 11 canais exibindo o jogo ao vivo, sendo que apenas a Cazé TV teve direito de imagem.

Mesmo assim, a audiência do jogo foi impactante em diversos canais. Somados, as transmissões sem imagens ultrapassam 4,5 milhões de views no YouTube, enquanto a Cazé TV teve 24 milhões totais com o jogo decisivo, que terminou com título do Corinthians.

O Paulistão foi o que teve mair número, mas todos os outros 26 campeonatos estaduais tiveram jogos exibidos na plataforma, sejam em canais privados que compram o direito de transmissão, canais de TV que exibiram partidas gratuitamente no site e até as próprias federações que transmitiram através do YouTube.