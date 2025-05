Há 3 meses, Neymar sentia a primeira lesão na coxa e celebrava classificação do Santos

No dia 2 de março deste ano, Neymar entrou com campo com o Santos diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmriro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Na ocasião, o Peixe venceu o jogo por 2 a 0 em uma das melhores atuações do elenco na temporada. Neymar entrou em campo por 76 minutos e saiu de combate após sentir um desconforto na coxa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após a partida, o jogador postou nas redes sociais que decidiu ser substituído para 'se poupar'. Na mesma noite, foi curtir a folga no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas, uma semana depois, viu a derrota para o Corinthians na semifinal do estadual do banco de reservas. O craque sabia que não teria condições de jogar.

continua após a publicidade

O Santos confirmou após mais de uma semana do ocorrido que o capitão santista estava se recuperando de um edema na posterior da coxa esquerda e não de um 'desconforto'.

➡️ Por que Neymar se machuca tanto? Médico explica lesões LCA no futebol

O camisa 10 ficou mais de um mês de fora dos gramados e retornou no duelo contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Brasileirão. Jogou também a 4ª rodada contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril, mas sentiu uma nova lesão. Desta vez, no músculo semimembranoso.

continua após a publicidade

Neymar segue em recuperação, sendo monitorado pelo o seu staff e o Departamento Médico do Santos. Ele tem feito registro nas redes sociais das atividades na academia do CT Rei Pelé.

Minutagem de Neymar em campo:

17.04 - Campeonato Brasileiro - Santos x Atlético-MG - 34 minutos

13.04 - Campeonato Brasileiro - Fluminense x Santos - 46 minutos

02.03 - Campeonato Paulista (quartas de final) - Santos x Red Bull Bragantino - 76 minutos *gol

23.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Inter de Limeira x Santos - 90 minutos *um gol e duas assistências

19.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Noroeste - 69 minutos *gol

16.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Água Santa - 85 minutos *um gol e uma assitência

13.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Corinthians x Santos - 68 minutos

09.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Novorizontino x Santos - 75 minutos

06.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Botafogo (SP) - 45 minutos