Corinthians e Palmeiras montam força-tarefa para ter convocados na final do Paulistão

Rivais na final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras se uniram nos bastidores para montar uma estratégia para que ambos os clubes tenham seus jogadores convocados na segunda partida da decisão.

Atletas das duas instituições foram selecionados por suas respectivas seleções para a disputa desta Data Fifa, que se encerra dois dias antes do duelo que vale a taça na Neo Química Arena. Com isso, ambas as diretorias discutem nos bastidores os custos para, juntos, fretarem um avião para trazer os jogadores de volta a São Paulo.

A logística, por sua vez, ainda está sendo discutida nos bastidores e deve ser definida nos próximos dias. Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, afirmou que vê a ação em conjunto como algo positivo.

- Acho que isso é algo muito legal. Tanto Corinthians quanto o Palmeiras fazendo algo em conjunto. Estudamos esse retorno, temo um jogo de Colômbia e Paraguai que tem jogadores dos dois times e pensamos em fazer um fretamento único para trazê-los juntos - afirmou o executivo.

Augusto Melo, Paulo Buosi e Reinaldo Carneiro Bastos estiveram juntos no evento de divulgação das datas da final do Paulistão. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Também presente na reunião realiza na Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde desta terça-feira (11), Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou se tratar de um feito inédito e exaltou a parceira entre as partes.

- Acho que está acontecendo uma coisa inédita entre Corinthians e Palmeiras. Uma logística boa para os dois clubes, uma parceria muito boa, que eu acho que é isso com o futebol, a rivalidade lá dentro de campo. Quanto mais a gente nos bastidores puder se organizar para que a gente tenha melhores condições, melhor - explicou o presidente corintiano.

Datas da final do Paulistão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam em jogos de ida e volta pela decisão do Campeonato Paulista. O duelo de ida, no Allianz Parque, será disputado no dia 16 de março, às 18h30 (de Brasília), enquanto a volta, na Neo Química Arena, no dia 27.

O jogo decisivo será numa quinta-feira e está marcado para às 21h35 (de Brasília). Vale lembrar que que os jogos terão torcida única, de acordo com a definição do Ministério Público de São Paulo.