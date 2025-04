Como a La Liga interfere no Paulistão e ajuda o estadual a bater recordes

Há uma semana, a torcida do Corinthians amanhecia comemorando o título conquistado em cima do Palmeiras no Paulistão 2025. Além do peso do troféu em cima do rival, a edição deste ano bateu recordes de audiência e somou mais de 30 milhões de dispositivos no digital ao longo da disputa apenas no YouTube. E não é de hoje que o estadual se tornou o mais relevante entre todos do país.

Além de liderarem a lista de audiência e premiação, o Campeonato Paulista tem conseguido se estabelecer como uma competição atualizada e busca referências em outras grandes ligas ao redor do mundo para justificar o status de um campeonato estadual importante não só para os clubes de menor expressão, mas também para os seis representantes que disputam a Série A do Brasileirão atualmente.

E uma das ações tomadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nos últimos anos impactou diretamente nesses resultados positivos da competição. A La Liga, o campeonato espanhol protagonizado por gigantes como Atlético de Madri, Barcelona e Real Madrid, se tornou um espelho para que a organização do Paulistão evoluir na estrutura e tornar a competição mais atrativa.

Mauro Silva e outros executivos estiveram no evento La Liga Extra Time, em São Paulo. (Foto: Vinicius Harfush / Lance!)

Como surgiu a relação entre Paulistão e La Liga

O Lance! Biz esteve na última semana no La Liga Extra Time, evento realizado em São Paulo com representantes comerciais da liga, além de executivos de clubes, e conversou com o vice-presidente da FPF para entender como o Paulistão se beneficiou da atuação da liga espanhola.

Mauro Silva, ex-volante da Seleção Brasileira e que fez carreira no futebol espanhol no Deportivo La Coruña, está no cargo de vice da federação desde 2019. Pouco depois de assumir o cargo, a FPF iniciou um relacionamento institucional com representantes da liga espanhola, afim de estreitar laços entre as partes. E a primeira grande troca de informações veio durante a pandemia, justamente no período de retomada dos jogos.

Mauro Silva detalhou em entrevista que a FPF acionou representantes da La Liga no momento que começava a se discutir os protocolos de reabertura das competições de futebol no Brasil. Para ele, o campeonato espanhol foi um exemplo na atividade de reinício no esportes e fundamental para que o Paulistão encabeçasse esse movimento no país.

Outro fator importante foi na implementação de tecnologias que melhoraram a experiência de jogo dentro do estadual. O Paulistão buscou referências na La Liga e Premier League, o Campeonato Inglês, para trazer duas novidades neste ano: o multiball e o impedimento semiautomático.

A primeira técnica consiste nos totens espelhados pelo campo onde as bolas ficam à disposição dos jogadores para pegá-las sem que seja necessário o uso direto do gandula. Já a segunda ação foi feita pela primeira vez no futebol brasileiro na decisão entre Corinthians e Palmeiras. A tecnologia da Fifa reduz as polêmicas acerca das linhas traçadas de impedimento pelo VAR.

Impacto na venda das transmissões

Outra ação que tem diretamente a ver com a relação criada entre as instituições é no setor de negociações de direito de transmissão. A La Liga é uma das pioneiras na crianças de modelos de negócio que atuam de forma unificada e representando todos os clubes da competição quando vendem os pacotes de exibição do campeonato.

Os campeonatos espanhol e inglês lideram as listas de ligas que são as mais vistas ao redor do mundo e, consequentemente, ganham mais dinheiro com as negociações de direitos de transmissão. Não à toa, os clubes dos países faturam altas cifras com vendas para TVs estrangeiras, muitas vezes maior que a comercialização no mercado interno.

- A La Liga esteve em contato para tratar desde a questão da venda de direitos, com uma produção centralizada. Eles estão na nossa frente e eu falo porque eu estive na Espanha durante muitos anos, então a gente aproveita muito esse conhecimento deles, essa evolução que teve a Liga Espanhola, para pegar boas ideias e ver o que é replicável aqui no Brasil. E a gente fica muito feliz porque é uma organização que tem essa generosidade mesmo, de compartilhar conhecimento, porque eles acham que, compartilhando conhecimento, o futebol melhora no mundo todo, e é realmente isso - afirmou Mauro Silva.

No Paulistão, assim como na La Liga, a FPF unificou ao lado dos clubes as ações para buscar parceiros comerciais de transmissão e fechou os pacotes de exibição envolvendo todas as equipes participantes. A federação emplacou o Paulistão como um estadual multiplataforma, presente na TV e em canais de streamings de diversas faixas de preço, além de jogos ao vivo e de graça no YouTube.

Dessa forma, o Paulistão se tornou uma competição presente para públicos mais amplos do que apenas o estado de São Paulo, o que contribuiu diretamente para a quebra de recordes de audiência e de premiação da edição deste ano. Para Mauro Silva, a capacidade de negociações como uma liga unificada, o que ainda não acontece em outros estaduais e nem no Brasileirão, fortalece a marca do produto e impulsiona os valores estabelecidos nos acordos com as detentoras de transmissão da competição.