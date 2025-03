A Federação Paulista de Futebol divulgou o áudio do VAR após pênalti polêmico ser marcado em clássico envolvendo Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A liberação havia sido exigida de forma pública pelos dirigentes do São Paulo após a decisão, mas seguem causando revolta em membros da diretoria do Tricolor.

Carlos Belmonte se manifestou mais uma vez sobre o assunto. Ao falar sobre o vídeo divulgado, o diretor de futebol do time tratou como um caso de "vergonha alheia". Belmonte também tinha se manifestado ao término da partida, ainda no Allianz Parque.

- Esse áudio do VAR serve como prova da incompetência, irresponsabilidade e fragilidade intelectual dos envolvidos. Vergonha alheia - disse Carlos Belmonte após o áudio ser divulgado.

O São Paulo irá enviar um ofício para a Federação Paulista de Futebol. A principal reclamação do São Paulo é a marcação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque, nos minutos finais do primeiro tempo. O lance, decisivo para o resultado, resultou no gol de Raphael Veiga, o único do clássico disputado no Allianz Parque.

Mas ainda existem outras questões que estão sendo estudadas também. No caso, os critérios de Flávio Rodrigues de Souza na aplicação de cartões durante o confronto. O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, recebeu cartão amarelo após reclamar à beira do campo, enquanto o auxiliar Maxi Cuberas foi expulso pela equipe de arbitragem.

Após o confronto, Casares, presidente do São Paulo, também se manifestou em entrevista sobre o assunto. O questionamento era sobre o porquê do VAR não ter sido acionado.

- O VAR esteve presente na partida? Essa foi uma arbitragem pequena. Um episódio triste que fica nos anais do futebol. Acho que tem erros e erros. Hoje foi horroroso. Se você ver todas as transmissões, todos os comentários. Nós estamos aqui com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e o trabalho segue - reclamou Julio Casares.

Veja o que foi dito na análise de lance polêmico em decisão entre Palmeiras e São Paulo

- Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna”, argumentou Flávio, árbitro em campo, no início do lance. “Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque) - diz o áudio divulgado sobre o pênalti marcado para o Palmeiras.

- Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado - completou a arbitragem de vídeo na análise.