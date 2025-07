O Sport recebe o Botafogo neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam na Ilha do Retiro neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília). Jogando em casa, o Sport busca sua primeira vitória na competição para tentar amenizar a má fase que acompanha o time desde o início da competição.

Na quarta-feira, um grupo de torcedores invadiu o CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, Região Metropolitana do Recife, e confrontou os jogadores pela atual fase do time. Em 12 jogos, o Sport acumula três empates e nove derrotas, com 8% de aproveitamento e apenas três pontos conquistados. Para o duelo de hoje, o treinador Daniel Paulista promoveu modificações no time titular em relação ao time que enfrentou o Juventude.

O Sport vai a campo com o seguinte time: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Chrystian Barletta; Derik Lacerda e Colo Ramírez.

Davide Ancelotti busca sua primeira vitória oficial

Davide Ancelotti na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Do outro lado, o Botafogo atua em busca da sua primeira vitória sob o comando de Davide Ancelotti. O treinador estreou oficialmente no comando do Alvinegro na partida com o Vitória, que terminou empatada por 0 a 0 na quarta-feira.

O comandante viajou para Recife com problemas no time. Savarino e Allan desfalcam o Glorioso com dores musculares e nem viajaram para o Recife. Danilo Barbosa, que está negociando com outros clubes, também não foi relacionado para o duelo.

O Botafogo vai a campo com o seguinte time: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Newton Jr, Marlon Freitas e Montoro; Artur, Joaquin Correa e ; Arthur Cabral.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X BOTAFOGO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)