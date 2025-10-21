Ex-Fluminense, Diniz avalia escolha do clube por Zubeldía: ‘Jogos difíceis’

Após o Vasco vencer o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz fez questão de elogiar o adversário da noite e o comandante tricolor, Luis Zubeldía. Mesmo após o triunfo cruz-maltino, o ex-treinador do Flu destacou a qualidade e o perfil competitivo das equipes dirigidas pelo argentino.

— O Zubeldía é um dos grandes treinadores do futebol sul-americano. São jogos difíceis. O Fluminense acertou na contratação dele. Eu nunca trabalhei perto dele, mas temos amigos em comum e as referências dele são as melhores possíveis. Os times dele são sempre competitivos. É um prazer encontrá-lo. Parece ser uma pessoa de ótimo caráter — afirmou Diniz, na coletiva pós-jogo.

Zubeldía acumula seis partidas no comando do Fluminense, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O argentino tenta ajustar o time para a sequência no Brasileirão, em busca da classificação para a Libertadores.

Já Diniz, que voltou a enfrentar o ex-clube, alcançou sua terceira vitória consecutiva à frente do Vasco e destacou o bom momento de Rayan, autor do primeiro gol do clássico e um dos principais nomes da vitória cruz-maltina. Para ele, o jogador foi peça-chave na história do jogo. O treinador Cruz-Maltino reconheceu a superioridade do Flu em parte da partida.

Como fica o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica estacionado na tabela com 41 pontos e na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo para enfrentar o Internacional no próximo sábado (25), 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

