O Bahia está pronto para mais um jogo do Brasileirão. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A principal novidade na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni deve ser o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Recuperado de um desconforto na coxa direita, o camisa 46 treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira e pode aparecer no banco de reservas. É baixa, porém, as chances de começar como titular. Dessa forma, Iago Borduchi, que balançou as redes contra o Grêmio e reencontra o Inter, deve seguir dono da posição.

Por outro lado, o volante Caio Alexandre ainda trata lesão na coxa com exercícios na academia, enquanto Erick Pulga está em processo de transição física. Quem também iniciou a recuperação foi o capitão Everton Ribeiro, que volta gradualmente aos trabalhos depois de cirurgia para retirar um tumor da tireoide.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Internacional é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia?

Sanabria treina finalização no CT do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Antes de ir a campo para o primeiro e único treino antes do jogo, o elenco assistiu vídeos com erros e acertos da goleada aplicada contra o Grêmio, no último domingo. Em seguida, o grupo foi dividido em quatro times para um trabalho técnico em campo reduzido.

continua após a publicidade

Os titulares contra o Tricolor gaúcho foram liberados mais cedo, enquanto o restante do elenco ficou para outras duas atividades: um treinamento tático com metade do campo e uma mini-partida de oito contra oito com a presença de um coringa. Por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de falta.

BAHIA X INTERNACIONAL

14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Internacional: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).