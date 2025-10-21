Com derrotas seguidas, Fortaleza volta à vice-lanterna da Série A

O Fortaleza vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileirão. Com o novo revés, o time do Pici retornou à penúltima colocação da tabela do campeonato. O próximo jogo do Tricolor será diante do Flamengo, no sábado (25), na Arena Castelão.

O Leão tinha deixado a vice-lanterna após superar o Juventude por 2 a 1, de virada, longe de seus domínios. O resultado deu certo ânimo para a equipe, mas a sequência trouxe derrotas para o Vasco (2 a 0) e para o Cruzeiro. Assim, o Fortaleza segue estacionado em 24 pontos.

O próprio Juventude, depois da derrota em questão, foi superado pelo Fluminense por 1 a 0. Na última rodada, o time gaúcho recebeu o RB Bragantino e venceu pelo mesmo placar. Assim, a equipe subiu para 26 pontos e ultrapassou o Tricolor.

A distância do Leão para sair da zona de rebaixamento segue em sete pontos. Isso porque, na última segunda-feira (20), o Vitória superou o Santos por 1 a 0.

Os baianos abrem o Z4 da Série A com 31 pontos. Essa é a mesma pontuação dos paulistas, que aparecem na frente pois levam a melhor nos critérios de desempate.

Restando dez partidas em sua campanha, o Fortaleza vive uma situação cada vez mais delicada. O time cearense, que tenta evitar o indesejado rebaixamento, está na Primeira Divisão desde 2019.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 19h30 (de Brasília).