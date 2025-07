Chegou ao fim a passagem de um dos símbolos da era vitoriosa do Botafogo. O volante Gregore usou suas redes sociais neste sábado (19) para se despedir do clube e da torcida com uma carta aberta. Vendido ao Al-Rayyan, do Catar, por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões), o "Pitbull" agradeceu o carinho e afirmou ter realizado sonhos com a camisa alvinegra.

'Vivemos, lutamos e conquistamos juntos': a despedida do Pitbull

Em seu texto, Gregore relembrou a trajetória de sucesso no clube e agradeceu o apoio que recebeu desde sua chegada. Leia a mensagem completa:

Quando cheguei, não imaginava que viveria tudo isso. Que meus sonhos se realizariam vestindo essa camisa e que eu faria parte de uma história tão linda, ajudando a colocar o clube no lugar que ele sempre mereceu estar.

Gratidão pelo clube e por todo mundo aqui dentro que me recebeu tão bem desde o começo. À torcida, meu muito obrigado. Espero ter representado vocês em cada dividida dentro de campo.

Não tenho palavras para descrever o sentimento. Cada dia especial que vivi aqui ficará para sempre na minha memória. Toda a fé pelo Botafogo.

Vivemos, lutamos e conquistamos juntos. @botafogo, obrigado 🤍🖤

A passagem vitoriosa de Gregore no Botafogo

Apelidado carinhosamente de "Pitbull" pela raça em campo, Gregore se despede do Botafogo com um currículo vitorioso. Com 83 jogos e três gols, ele foi peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024. O volante era dono da posição no meio-campo, mesmo após a chegada do experiente Allan.

Gregore disputou 83 partidas com a camisa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O reencontro com Artur Jorge no Catar

Contratado junto ao Inter Miami, o volante agora parte para um novo desafio no Al-Rayyan, do Catar. Lá, ele irá reencontrar o técnico português Artur Jorge, que o comandou no Botafogo na última temporada e indicou sua contratação para o clube do Oriente Médio.