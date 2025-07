Torcedores invadem CT do Sport, ameaçam elenco e cobram Pablo com tapa

Torcedores do Sport invadiram o CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, Região Metropolitana do Recife, e causaram cenas de terror com o elenco. O atacante Pablo foi cobrado com mais veemência ao ser puxado e receber dois tapas no peito.

As cenas aconteceram na reapresentação do grupo, na tarde de quarta-feira (16), após a derrota do Leão para o Juventude por 2 a 0, fora de casa. A equipe pernambucana é lanterna da Série A e ainda não venceu em 12 jogos - acumula três empates e nove derrotas, com 8% de aproveitamento.

Integrantes da principal organizada do Sport, a Maior do Nordeste, antiga Jovem do Leão, forçaram a entrada do CT e tentaram quebrar câmeras do sistema de gravação. O grupo estava em cerca de 50 pessoas.

O Sport até tinha ciência da presença de torcedores e sinalizou que os receberia para atender as reinvidicações, mas foi supreendido com a invasão. Em nota, o clube citou "coação contra atletas, comissão técnica e funcionários, em condutas inaceitáveis".

A cobrança dos torcedores aconteceu na área próxima ao refeitório do CT, quando os integrantes da organizada fizeram discursos de ódio diante dos jogadores e do técnico Daniel Paulista. Um deles afirma que "todos eles têm antecedentes criminais" e que vai monitorar a presença dos atletas em pontos turísticos de Recife, como em praias.

Pablo, que tem sete gols em 21 jogos, foi o principal alvo na roda. Assustado, ele recebeu dois tapas no peito e ouviu o pedido para "jogar bola, porque o Sport está precisando".

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), por outro lado, citou que o "ato foi pacífico" e sem a necessidade do uso da força ostensiva. A PM, inclusive, estava no CT do Sport antes mesmo da chegada da organizada "de forma preventiva" e observou a invasão.

O Sport promete identificar e punir os responsáveis.

Confira a nota oficial do Sport

"O Sport Club do Recife repudia veementemente a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (16) ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, promovida por integrantes de torcidas organizadas. Durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis.

O Clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes.

O Sport ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol.

No entanto, de forma inaceitável, houve a invasão das dependências do Centro de Treinamento, com depredação do portão de acesso e intimidação a profissionais em um ambiente que deve ser resguardado para o trabalho e para a integridade física de todos.

Havia segurança privada no local, e a Polícia Militar foi acionada, chegando ao CT ainda durante o ocorrido.

O Sport reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e torcedores, e seguirá trabalhando firmemente pela promoção de uma cultura de paz em todas as suas atividades, dentro e fora de campo".

Próximos jogos do Sport

Juventude 2x0 Sport, no estádio Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. Foto: Luiz Erbes/AGIF

Com três pontos em 12 partidas, o Sport é o último colocado e está a dez pontos de sair da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Leão recebe o Botafogo na Ilha do Retiro domingo (20), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois, a equipe encara Vitória (fora), Santos (casa) e Bahia (casa).