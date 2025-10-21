O técnico Luis Zubeldía terá de fazer ao menos uma alteração na equipe do Fluminense para o duelo com o Internacional, no próximo sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Freytes recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Vasco e está suspenso da partida no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A tendência é que Ignácio assuma a vaga na defesa. O defensor vem sendo a opção no banco nas últimas rodadas, tendo sido o único zagueiro relacionado contra Juventude e Vasco. Igor Rabello, que só pode atuar no Brasileirão por questões de regulamento, está desaparecido das listas desde o retorno da Data Fifa.

O Fluminense volta a campo pressionado por resultado positivo após a derrota no clássico contra o Vasco nesta segunda-feira (20). O Tricolor terá uma sequência de dois jogos em casa, contra o Internacional, no sábado, e Ceará, na quarta-feira (29), importante na briga por uma vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

Zubeldía até aqui

Zubeldía acumula seis partidas no comando do Fluminense, com três vitórias, um empate e duas derrotas. No Maracanã, o argentino acumula quatro jogos, todas os três triunfos até aqui foram no estádio.

➡️ Zubeldía revela razão para utilização de Soteldo em Vasco x Fluminense

Como fica o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica estacionado na tabela com 41 pontos e na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo para enfrentar o Internacional no próximo sábado (25), 17h30 (de Brasília), no Maracanã.