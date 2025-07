O Botafogo entra em campo contra o Sport, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, defendendo um tabu de 10 anos sem perder no estádio do adversário. Apesar do retrospecto favorável como visitante, o confronto revisita a lembrança dolorosa do último encontro entre as equipes, que selou o rebaixamento alvinegro em 2021.

➡️A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, acontece às 17h30 (de Brasília).

O bom retrospecto na Ilha do Retiro

A última vez que o Botafogo foi derrotado pelo Sport em Recife foi em 2014, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá para cá, foram cinco confrontos na Ilha do Retiro, com duas vitórias do Glorioso e três empates.

Relembre os últimos 5 jogos entre Sport e Botafogo em Recife:

2020: Sport 1 x 2 Botafogo (Brasileiro)

2018: Sport 1 x 1 Botafogo (Brasileiro)

2017: Sport 1 x 2 Botafogo (Brasileiro)

2017: Sport 1 x 1 Botafogo (Copa do Brasil)

2016: Sport 1 x 1 Botafogo (Brasileiro)

André e Igor Rabello disputam bola em jogo Sport x Botafogo (Foto: Carlos Ezequiel Vannoni/Eleven)

Mas a última lembrança é dolorosa. Apesar da vantagem como visitante, a memória mais recente do confronto é um verdadeiro "fantasma" para o torcedor botafoguense. A última vez que os times se enfrentaram, independentemente do mando, foi no dia 5 de fevereiro de 2021. O Sport venceu o Botafogo por 1 a 0 em pleno Estádio Nilton Santos, um resultado que selou matematicamente o terceiro rebaixamento da história do Alvinegro para a Série B.

O momento atual de Sport e Botafogo

Para o jogo deste domingo, os papéis se invertem em relação àquele jogo de 2021. Desta vez, é o Sport quem vive um momento delicado, ocupando a lanterna do Brasileirão com apenas três pontos. Já o Botafogo, comandado, está na parte de cima da tabela, com 22 pontos, e uma vitória pode colocar a equipe de volta no G-4.

