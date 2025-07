A rivalidade entre Fluminense e Botafogo pode invadir o mercado da bola na disputa por um reforço. O ponta colombiano Marino Hinestroza, de 23 anos, entrou na mira dos dois clubes cariocas e já vem sendo comparado a Jhon Arias.

O interesse tricolor foi confirmado pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que admitiu estar monitorando o jogador do Atlético Nacional. O Botafogo também fez contato pelo atleta.

Quem é Marino Hinestroza?

Atualmente no Atlético Nacional, Hinestroza vive a melhor fase da carreira. Em 2025, o jogador de 23 anos soma 25 jogos, com cinco gols e sete assistências, desempenho que o levou à seleção colombiana. Ponta veloz, driblador e com bom um contra um, ele atua preferencialmente pelo lado direito do ataque.

'Novo Arias'? As semelhanças e diferenças

A comparação com Jhon Arias é inevitável: ambos são colombianos, destros e atuam partindo do lado direito. No entanto, o estilo de jogo tem diferenças. Enquanto Arias flutua por todo o campo, aparecendo muitas vezes como um meia central, Hinestroza atua de forma mais fixa, como um ponta tradicional. O próprio Mário Bittencourt citou a semelhança:

— É um jogador interessantíssimo, com características parecidas com as do Arias. Por coincidência, é colombiano também. Então, obviamente, a gente está olhando — disse o presidente.

Passado 'esquecido' no Palmeiras

O que poucos lembram é que Hinestroza já teve uma passagem pelo futebol brasileiro. Em 2020, o Palmeiras contratou o jogador por empréstimo do América de Cali para a equipe sub-20. No entanto, após 38 jogos e oito gols em duas temporadas na base, o clube paulista considerou que ele não teria espaço no time profissional e o liberou em 2022.

Hinestroza comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Após ser liberado pelo Palmeiras, a carreira profissional de Marino Hinestroza demorou a engrenar. Em meados de 2022, ele acertou com o Pachuca, do México, mas a primeira temporada (22/23) foi de poucas oportunidades, com apenas 3 jogos como titular em 32 partidas. Na temporada seguinte (23/24), 9 titularidades em 13 jogos.

A afirmação veio apenas em 2024. Após uma passagem curta de seis meses pelo Columbus Crew, da MLS, onde foi vice-campeão da Concacaf Champions, ele retornou à Colômbia para defender o Atlético Nacional. Foi em seu país de origem que o meia-atacante finalmente explodiu, tornando-se protagonista e um dos principais jogadores da equipe.

A disputa entre Fluminense e Botafogo

O Botafogo foi o primeiro a se movimentar. Em junho, o clube fez uma sondagem e ouviu que o Atlético Nacional pedia entre 8 e 10 milhões de euros (R$ 51 a R$ 64 milhões), valor considerado alto na época. Agora, o Glorioso teria retomado o interesse.

O Fluminense, por sua vez, adota mais cautela, como explicou Mário Bittencourt. — Estamos olhando vários outros jogadores também. E não necessariamente vai ser um jogador que a gente vá comprar, pode ser um jogador que venha livre. Mas a gente vai com calma — concluiu.