O Botafogo e Vitória ficar no empate em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Nenhum dos times conseguiu balançar as redes durante os 90 minutos. O Glorioso teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes do adversário, muito pela boa atuação do goleiro Lucas Arcanjo.

continua após a publicidade

➡️ Igor Jesus é homenageado pelo Botafogo no intervalo do duelo com o Vitória

Savarino na partida contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Botafogo x Vitória?

O Botafogo começou a partida com tudo, impondo um ritmo intenso e pressionando o Vitória nos primeiros 20 minutos. Com a bola nos pés, o time carioca envolvia os adversários com uma movimentação ágil e trocas rápidas de passes; sem a posse, avançava suas linhas de marcação e sufocava a saída de bola do time baiano desde a defesa. A superioridade do alvinegro era evidente, mas o placar não abriu graças às boas defesas de Lucas Arcanjo, que conseguiu parar finalizações perigosas de Kaio Fernando, Savarino e Artur.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

A partir dos 30 minutos, o jogo começou a se equilibrar, com o Vitória conseguindo diminuir o ímpeto ofensivo do Botafogo. Mesmo assim, nenhuma das equipes conseguiu criar grandes oportunidades nesse período intermediário da primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo negocia a contratação de Gonçalo Borges, do Porto

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo voltou a se impor e quase foi para o intervalo em vantagem. Em uma ótima jogada, Marlon Freitas lançou Artur na linha de fundo. O atacante se esticou para evitar que a bola saísse e cruzou para Arthur Cabral, que finalizou com o goleiro já batido — mas Edu apareceu para salvar o Vitória praticamente em cima da linha.

Durante os 45 minutos, o Vitória teve muita dificuldade para criar jogadas e praticamente não levou perigo ao gol defendido pelo Botafogo. Já Lucas Arcanjo foi o grande destaque da equipe baiana, com cinco defesas importantes que impediram que o Glorioso abrisse o placar.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Botafogo compartilha momento difícil e recebe apoio da torcida

Aos dez minutos do segundo tempo, o Botafogo voltou a levar perigo. Artur fez bela jogada individual pela ponta direita, deixou a marcação para trás e cruzou para Arthur Cabral, que cabeceou mesmo sem ângulo — a bola explodiu na trave, arrancando suspiros da torcida.

Aos 18 minutos, Gregore entrou no lugar de Allan, possivelmente para disputar sua última partida com a camisa do Glorioso. O volante está de saída e deve ser anunciado em breve pelo Al Rayyan, do Catar.

Apesar de manter maior posse de bola, o Botafogo teve dificuldade para criar novas chances claras. O segundo tempo foi morno e com poucas oportunidades para ambos os lados.

Em um dos últimos lances da partida, o Botafogo ficou novamente muito perto do gol da vitória. Após mais uma grande defesa de Lucas Arcanjo, a bola ainda tocou na trave do Vitória, frustrando a pressão final dos cariocas.

Apesar de 23 finalizações ao longo da partida, o Glorioso não conseguiu balançar as redes. Grande parte disso se deve à atuação decisiva de Lucas Arcanjo, que fez sete defesas importantes e foi o principal responsável por garantir o empate fora de casa para o Vitória.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão 2025

Botafogo x Vitória

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: -

🟡Cartões amarelos: William Oliveira (VIT) - 38' - 2T; Lucas Arcanjo (VIT) - 41' - 2T; Raúl Caceres (VIT) - 46' 2T; Osvaldo (VIT) 49' - 2T; Erick (VIT) 51 - 2T e Santi Rodríguez (BOT) 52' - 2T.

🔴 Cartão vermelho: -

🟨Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan (Gregore), Marlon Freitas e Savarino (Joáquin Correa); Artur (Natan Fernandes), Montoro (Santi Rodriguéz) e Arthur Cabral

Vitória (Técnico: Rafael Guanaes)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maykon Jesus; Ricardo Ryller, William Oliveira; Lucas Braga (Osvaldo), Matheuzinho (Rúben Rodrigues), Ronald (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López)